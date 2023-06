Guillermo Godínez: Dudas frecuentes al comprar una casa

Este fin de semana una compañera del trabajo me hizo una serie de preguntas para comprar una casa, ya que están planeando ella y su novio irse a vivir juntos.

Preguntas que pueden sonar sencillas, pero que realmente en la vida diaria nos surgen y no sabe la gente a quién hacérselas o les da pena, porque puedan ser obvias, pero no lo son.

Primera pregunta: Si nos acercamos a una agencia inmobiliaria para comprar una casa de las que anuncian nos van a cobrar algo? LA RESPUESTA ES NO! La agencia le va a cobrar al propietario del inmueble por haberle encontrado un comprador.

Segunda pregunta: Cuánto es de comisión? LA RESPUESTA ES UN 3 POR CIENTO, que es lo que se paga aquí en Monterrey, aunque lo correcto o promedio es un 5 por ciento y hay lugares como en las playas que se paga hasta un 8 ó 9 por ciento.

Tercera pregunta: Conviene “agarrar” las casas que recuperan los Bancos y está rematando? LA RESPUESTA ES NO! Salvo que tengas un familiar o amigo que sea abogado y te lleve tooooooodo el proceso que es muy largo, costoso y peligroso.

El Banco se queda con el derecho de la propiedad y la tiene embargada por el adeudo, pero el propietario legítimo no es el Banco, sino el acreditado original y si él no firma la cesión de derechos para que se quite su nombre del Registro Público de la Propiedad la propiedad estará entrampada por los siglos de los siglos…

Sí tendrás la posesión, pero no serás el legítimo dueño hasta que el dueño original o inicial los ceda… Ahí tú sabes si le entras.

Cuarta pregunta: Nos traspasan una casa y el dueño nos pide que le demos lo que lleva pagado y que el resto nosotros le sigamos pagando al Banco el resto de la hipoteca.

LA RESPUESTA ES QUE ASÍ NO SE HACE UN TRASPASO. Pero tú has de decir, pero si lo hicimos ante un Notario todo debe de estar correcto. La suceción de derechos si está correcta que la hagas ante un Notario, pero también se debe de hacer un traspaso ante el Banco para ver si te acepta como nuevo acreditado. Esta práctica anteriormente se daba mucho y ya con el tiempo la gente se enteraba de los problemas.

Para el Banco el comprador original sigue siendo el acreditado y si el nuevo adquiriente no paga la hipoteca se van contra el original. Tú como nuevo adquiriente de la casa si no está enterado el Banco no podrás gozar de los beneficios de los seguros por muerte o falta de trabajo por mencionar algunos. El Banco debe hacerte una evaluación para ver si te acepta y así goces todos los privilegios que da una hipoteca.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 31 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).