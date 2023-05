Montserrat Martínez: Una de las estrategias más conocida para obtener ventas en Redes Sociales

Apreciable lector, si hoy tu negocio no se encuentra en internet, quiero que sepas que se está perdiendo de millones de oportunidades de ser conocido día con día, y es que de acuerdo con un estudio publicado por Statista Research Department existen aproximadamente más de 98,6 millones de usuarios con acceso a internet en México, por lo cual es altamente recomendado tener presencia en los medios digitales para obtener grandes beneficios.

Como ya anteriormente se ha mencionado en ediciones pasadas diversos temas y enfoques de la mercadotecnia digital, y más específicamente de la mercadotecnia a través de las redes sociales, en la actualidad, los influencers son la mayor tendencia en las redes sociales, si bien existen diversas plataformas en las cuáles se puede generar contenido, Instagram sigue siendo la red social donde mayor presencia se tiene de estos mismos en cuestión en temas de publicidad para negocios, pero tú sabes ¿quiénes son, que hacen y de qué forma pueden formar parte de las estrategias de mercadotecnia de un negocio?

Un “Influencer” es una persona que ha conseguido destacar en los medios digitales, se le llama influencer debido a que tiene la habilidad de influenciar en aquellas personas que visualizan su contenido particularmente en las redes sociales, así mismo cuentan con una audiencia de seguidores bastante amplia y con una gran credibilidad sobre un tema concreto y que por consiguiente puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca/negocio.

Entre los diversos beneficios que pueden generar los influencers a tu negocio se encuentran:

· Aportación de mayor visibilidad a tu marca.

· Brindar valor a tus productos y/o servicios.

· Sus seguidores pueden llegar a ser prospectos y futuros clientes de tu empresa.

· Existen ocasiones donde el gasto de colaborar con influencers es más económico que otros medios, como la publicidad en medios tradicionales.

· Mayor presencia de la marca en las redes sociales.

· Aumento de comentarios positivos de los productos y servicios de tu negocio.

· Aumento de la reputación.

· Incremento del tráfico a tu sitio web.

Tomando en cuenta esos beneficios, algunos puntos que se deben considerar al momento de elegir al influencer adecuado para la marca y/o negocio podrían ser:

· Nivel de interacción con sus seguidores. - En ocasiones existen influencers que no tienen un buen engagement (grado de conexión emocional que tienen los seguidores) con su comunidad, de tal forma que es importante considerar este punto para obtener mayores resultados.

· Capacidad de generación de reacciones y comentarios. - Puedes verificar que temas han sido comentados por el/ella para darte una idea de la tasa de interacción que tiene y la magnitud de contenido que se genera en base a sus publicaciones.

· Potencial de audiencia. - No hay que dejarnos llevar solo por la cantidad de seguidores con las que cuenta en su perfil, si no la calidad de seguidores que tiene, es decir, que sean perfiles reales y no de cuentas falsas.

· Nicho de mercado en el que se encuentra.- Debes buscar un influencer que su temática sea afín a tus productos/servicios y/o que sus seguidores tengan el perfil de tu prospecto estrella, en ocasiones esto pasa desapercibido, pero es uno de los puntos más importantes a considerar, por mencionar algunos ejemplo, si tu negocio se enfoca en maquillaje lo ideal es colaborar con un Beauty Blogger, o si tienes un negocio con servicios enfocados en el deporte tu influencer estrella debe ser un deportista o Influencer reconocido en el mundo Fitness.

· Frecuencia de publicaciones por Contenido patrocinado. - No es malo tener varios “patrocinadores” en un perfil del Influencer, sin embargo, es importante que no sea excesivo el contenido patrocinado ya que puede perder visibilidad por parte de sus seguidores al estar entre muchas otras marcas/negocios.

No olvides que todo lo anteriormente mencionado solo son algunos puntos relevantes que debes tomar en cuenta, en la búsqueda de un influencer como estrategia de publicidad en tu negocio, considera que lo más importante es asesorarte con especialistas en el tema de modo que con su experiencia, se generen estrategias enfocadas en las necesidades de tu empresa y obtengas los resultados esperados, nos vemos en la próxima edición.

La autora es especialista en mercadotecnia digital y medios de comunicación.

Opinión: editorial@elizondocantu.mx