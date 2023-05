Diana Lugo: La energía del cambio exitoso

“Es de sabios reconocer que el margen que las empresas necesitan se logra con la colaboración de todos”; palabras más, palabras menos declaradas por el gurú Dr.Henri Savall, desde su enfoque desarrollado y en validación constante desde hace 50 años.

Sí, nos referimos al modelo socioeconómico aplicado en las organizaciones.

Las organizaciones que estén bajo la convicción humana de hacer o de impulsar el cambio y lograr que ese cambio sea exitoso, podría lograrse si sus líderes desarrollan una formación comprometida ante los retos del siglo XXI.

Comenté en la publicación anterior señalando que el Programa de Maestría de Desarrollo Organizacional forma líderes humanistas integrales, en el equilibrio de una dosis de conocimientos más un porcentaje de competencias humanistas.

Una extraordinaria cátedra recibida durante la certificación en Francia, me permitió comprender la importancia de sellar la enseñanza-aprendizaje de un liderazgo consciente con resultados tangibles, dentro de la clase “perspectivas culturales internacionales” la cual nos convocó en el ISEOR-Lyon Francia. Mi grupo de estudiantes y una servidora fuimos certificados en dicha herramienta tan poderosa (modelo socioeconómico), que estamos listos para, al llegar a México, aplicar los conocimientos en el corto plazo con resultados inmediatos.

Durante años, las organizaciones llevamos una búsqueda implacable y un imaginario de procesar el cambio, lo interesante es que ese cambio se da hoy en tiempos de incertidumbre, con la formación de equipos ágiles, más una dosis de lideres comprometidos, mediante un enfoque humanista. Y les pregunto: ¿les hace sentido lo anterior? Pues sí, es una constante que escucho en mi oficina, en el aula y en la escuela de la vida. Desde mi perfil de investigadora, mi cabeza procesa preguntas dirigidas y busca respuestas prontas, como, por ejemplo: ¿las organizaciones estarán conscientes de que el cambio es lo único que no se puede detener?; o quizá, ¿el cambio es una constante sin freno? Sin embargo, más nos aflige la garantía del mismo, ya que no todos podemos presumir el aplicar el adjetivo “exitoso”.

Les doy la primera pista: las empresas funcionan con humanos no con puestos, estructuramos puestos con personas, no con humanos; hay que trabajar con realidad de puestos: el problema no es la persona, sino el perfil del puesto. Y esto nos puede permitir conducir el cambio como esa estrella del Management estratégico; establecer la energía del cambio mediante diversas herramientas, y una de ellas es el modelo socioeconómico el cual te dará la pauta para el cambio con éxito. No revelaré en este texto las fases de su implementación y la ruta del mapa al tesoro, pero sí, soy testigo de cómo conducir la estrategia de la organización de manera eficaz. Un profesional del Desarrollo Organizacional certificado puede empezar a sembrar la implementación de estos cambios exitosos desde una gestión tradicional pasando a una gestión innovadora.

No es tan complicado darse cuenta de que el ser humano es el centro de la cadena de valor con la única perspectiva de apalancar las herramientas para la reducción de las causas raíz y desarrollar el sentido de la responsabilidad que le permita gestionar más competencias para el cambio.

La autora cuenta con un doctorado en Business Administration y actualmente es directora de los Posgrados en Negocios: Maestría en Desarrollo Organizacional; Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio; Especialidad en Gestión del Cambio Organizacional y Maestría en Gestión de Hospitales en la UDEM.