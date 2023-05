Homero Zambrano: ¿En qué invertir en estos momentos?

De entrada, debo hacer los deslindes correspondientes: Mi perfil es conservador, o sea, tengo poca tolerancia a riesgos financieros. Por supuesto, hay inversionistas más hacia el centro, y lo que algunos llaman “agresivos”, más tolerantes al riesgo. Aparte, esta columna es meramente una opinión general, y no debe ser interpretada como consejo o sugerencia de inversión para casos particulares.

El plazo también es otra consideración fundamental. Cada quien tiene su plazo. Algunas personas invierten para en pocos años tener para el enganche de su casa, otras, para complementar su retiro en treinta años. En lo personal, pienso entre cinco y diez años.

Lo bueno, ahora invertir es un proceso más “democrático”: Montos relativamente bajos (p.ej. desde diez mil pesos en GBM+, o Bursanet), o inclusive mínimos (desde cien pesos en Cetesdirecto). Esa accesibilidad también representa riesgos: Alguien puede decidir poner todo su monto invertible en un solo instrumento y tener minusvalías muy fuertes. P.ej., alguien que hubiera invertido en Tesla en noviembre del 2021, seis meses después tendría una minusvalía mayor a 50%; y si se apanica, y vende, pues concreta su pérdida.

Frecuentemente escucho expectativas fuera de la realidad, aparentemente basadas más en deseos que en fundamentos macro o fundamentales. Así, el rendimiento medio anual del principal índice accionario en Estados Unidos, el S&P500, en lo que va del siglo, es aproximadamente 4.8%, siendo que muchas personas esperan mucho más. A lo largo de los últimos 94 años, su rendimiento medio anual es de 5.7%. En México, el comportamiento del IPC es algo diferente. Aquí las cifras: rendimiento medio anual de 2.8% en los pasados diez años, pero en los diez anteriores (mayo 2003 a mayo 2013), esa medida es 20.3% (¿Qué nos pasó en los últimos diez años?). Su respectiva comparación con el S&P500 es 5.7%. O sea, estábamos bien por arriba de Estados Unidos en cuanto a rendimientos, y ahora estamos bien por debajo.

También las falsas expectativas pueden estar basadas en cifras manejadas por gente sin escrúpulos que hacen lo que sea con tal de que inversionistas “bisoños” (¿recuerda usted ese epíteto delamadridense?) les generen alguna comisión. P.ej., de mayo 2020 a mayo 2021 el CPO de Cemex subió de 2.4 a 8.28 pesos por título, o sea, un impresionante 245%. Y sin embargo, esa acción no va a ningún lado: hoy vale menos que hace veinte años, “haiga sido como haiga sido”. Claro, si algún inversionista forma sus expectativas sobre esa base, pues, ni cómo ayudarle. O si alguien se va simplemente por “nombres”: Así, p.ej., Nemak ha tenido una pérdida mayor a 75% desde su IPO, en 2015. Otra emisora que ni regalada.

También escucho personas que quieren hacer trading, o sea, estar comprando y vendiendo. Teniendo como respaldo la investigación del Prof. Fama, eso no tiene mayor sentido que el que alguien pueda encontrar a ir a un Casino: quien va a ganar es el bróker. O sea, hazlo como diversión, con el dinero que estés dispuesto a perder. Trading no es inversión. Full stop.

Hay señales de que viene una recesión en Estados Unidos; ya no es cuestión de sí o no, sino qué tan pronto, y qué tan fuerte. Los demócratas van a hacer hasta lo imposible por aplazarla, con tal de no entregar el poder al GOP. Esa situación, junto con el ya inminente fin del ciclo alcista en las tasas de interés, nos indica que una opción es usar parte de nuestro dinero para tomar posiciones en instrumentos de deuda de largo plazo, p.ej. comprar “bonos” en Cetesdirecto, que vienen en plazos de 3, 5, 10, 20, y 30 años.

Otra parte de nuestro dinero para inversiones podemos ponerla en Cetes, y eventualmente usarlo para comprar instrumentos de renta variable, que pueden ser ETF’s como el SPY o el VOO, ya que el mercado haya caído en los primeros meses de la recesión. Con eso, tal vez obtengamos rendimientos algo mejores a los históricos. Mejor aún, en vez de Cetes, pudiéramos poner ese dinero en algún instrumento de deuda corto plazo (p.ej., SHV), considerando lo poco probable que el dólar se siga debilitando frente al peso mexicano. Los futuros del peso en Chicago apuntan actualmente a 18.34 pesos por dólar hacia fin de año.