Víctor Romero: Robots Humanoides

Optimus, el proyecto de robots humanoides de Tesla, se mostraron en unos videos caminando por la planta de Tesla.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

El principal propósito de los robots humanoides en tesla es que realicen trabajos repetitivos como ensambles, acomodo de piezas, etc en la misma planta de tesla.

Según en un artículo de National Geographic, Optimus, tendrá por lo menos tendrá un costo de 20,000 dólares.

El año pasado, en el mes de octubre, Elon Musk presentó el prototipo de Optimus, con 1.73 mts de altura y 57 kg de peso proponía que el robot hiciera tareas como transportar paquetes, colocar piezas, regar plantas, ahora ya lo empezamos a ver como una realidad.

Tal cual película de terminator, así lucen los Optimus caminando por la planta, pero ¿qué significa esto?, definitiva y formalmente se marca el inicio de una nueva era, aunque no es el primer humanoide que se fabrica (en 1939 westinghouse presentó al robot Elektro de 2 mts de altura que contaba con una grabación de 700 palabras y simulaba tener una conversación) Optimus si es uno de los más sofisticado.

La pregunta que seguramente se nos viene a todos ¿Optimus puede sustituir mi trabajo?, la respuesta es sí, las tareas repetitivas y profesiones que tengan que ver con conocimiento (tomar decisiones a través de una gran base de datos), vas a ser sustituidas en los próximos años. Desde mi punto de vista es una buena noticia; creo que los seres humanos tenemos un gran potencial, que estamos diseñados para hacer y crear grandes cosas.

¿Qué requerimos hacer?, dentro del área en donde estamos trabajando, buscar áreas de oportunidad y empezarse a capacitar en ello; la transición de entrada de los robots a las fábricas puede tardar 10 años más o tal vez 1 año más.

Ahora con las semifinales del futbol en México, tomo como ejemplo el VAR (Video Assitant Referee), hoy se utiliza como herramienta para el árbitro para revisar una jugada, pero no dudo que en un futuro se tenga una luz verde y una roja para señalar el resultado sin dar oportunidad al árbitro de discernir la decisión. ¿Ustedes creen que esto beneficiaría al juego?, ¿estarían de acuerdo en que se eliminaran a los árbitros para tener decisiones justas? Y finalmente pregunto: ¿serían los partidos más limpios y dinámicos sin perder tiempo en faltas que no lo fueron? Bueno, pues un ejercicio interesante es hacerlo para nuestra posición de trabajo.

Hoy acompañe la escritura con un café expresso, curiosamente mi vecino tiene una cafetería y no me había dado el tiempo de comprar con él; muy recomendable, ya me sentaré con él para que me platique de su café, por lo que vi, tiene su propia mezcla de granos.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.