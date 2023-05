Daniel del Río: Nuevas tecnologías

En la actualidad, las nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herramienta clave para muchas empresas en la gestión de Recursos Humanos. Desde la selección y capacitación de personal hasta el análisis de la satisfacción del empleado, la IA, por ejemplo, está demostrando ser un complemento valioso para los departamentos de Recursos Humanos que buscan eficientar sus procesos y dar un giro a como los colaboradores perciben su experiencia dentro de las organizaciones.

HireVue, empresa de consultoría con sede en Nueva York, ha desarrollado una herramienta de entrevistas en línea que utiliza IA para evaluar el comportamiento no verbal, la dicción y el tono de voz de los solicitantes de empleo. La herramienta tiene como objetivo reducir la parcialidad de los entrevistadores y mejorar la eficiencia en la selección de candidatos, y si ajustamos la mira hacia nuestro país, varias empresas nacionales utilizan análisis de datos y aprendizaje automático (Machine Learning) para identificar patrones en la rotación de personal y tomar medidas preventivas para retener a los empleados clave.

Hablando de capacitación y desarrollo, diferentes plataformas de aprendizaje en línea han desarrollado herramientas que pueden identificar las habilidades y fortalezas de un empleado y proporcionar recomendaciones personalizadas para cursos y capacitaciones, y si volteamos la mirada hacia la experiencia del colaborador, la compañía de software de recursos humanos Glint comercializa un desarrollo que utiliza análisis de texto para analizar las respuestas de los empleados a las encuestas de satisfacción y proporcionar recomendaciones dirigidas, siendo el “análisis de sentimientos” una técnica de procesamiento de información que se basa en el reconocimiento de palabras clave y la interpretación del contexto en el que se utilizan aprendizaje automático y algoritmos.

A medida que las empresas mexicanas continuemos adoptando nuevas tecnologías en Recursos Humanos, es importante considerar la transparencia en la recopilación y el uso de datos, además de asegurar de que estas tecnologías sean accesibles para todos los colaboradores y no creen barreras injustas para aquellos que pueden no tener acceso a la tecnología en sus hogares y lugares de trabajo, además de no solo considerar los beneficios económicos si no también el impacto social que conllevan, estableciendo políticas claras y transparentes y capacitar sobre su uso de una forma ética y responsable.

El autor cuenta con más de 20 años de experiencia liderando departamentos de Recursos Humanos en empresas de servicios, consultoría y manufactura con presencia internacional, actualmente colabora como HRBP en Greenpaper y es asociado de ERIAC Capital Humano y miembro del Comité de Tecnología de la asociación.

Correo: contacto@eriac.com.mx