Víctor Romero: Nuevos modelos de entretenimiento

¿Cuántas horas al día se ve la televisión en su casa?, cuando salieron los primeros televisores, había un tiempo en familia para ver juntos la televisión, ahora cada miembro de la familia lo hace de forma individual y bajo demanda.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna del día de hoy de café y tecnología.

Recuerdo que en casa de mi abuela había dos televisiones, una blanco y negro de unas 17″ en la recámara secundaria y una más de 29″ tal vez, en la sala; había horarios, 1 hora de televisión al día, que nos alcanzaba a mi hermana y a mí para ver dos caricaturas (Don gato y los Picapiedra por lo general), la televisión a color, la prendía mi abuelo cuando había algún evento importante como las olimpiadas, el mundial de futbol, la visita del papa o bien el informe del presidente), por cierto, ahí aprendí que aunque el himno nacional se cante en la televisión, hay que pararse y saludar a la bandera.

Cuarenta años después, en casa, solo hay una televisión, la cual se utiliza unas 6 horas a la semana y no es porque mis hijos vean menos televisión, sino porque cada uno ve sus series, programas, redes sociales desde su teléfono en su recámara o en cualquier área de la casa; incluso hemos ido a desayunar y el novio de mi hija ve las carreras en su teléfono mientras nos tren el desayuno.

El entretenimiento está disponible a cualquier hora del día y el tiempo que el usuario decida utilizarlo, lo mismo pasa con la información, con la educación y con otros programas para crecimiento y espiritualidad.

A nivel mundial se producen millones de minutos en producción de contenido, desde reels para redes sociales (tiktok, Instagram, Facebook por ejemplo) hasta programas, documentales y eventos en vivo. ¿Pero qué significa esto?, pensaríamos que terminar con la producción de material on demand o en vivo, nos regresaría a los hábitos que alguna vez tuvimos y creo que no es así, la información, el entretenimiento y la educación son ya universales y democratizados, cada persona elige cómo la quiere ver y disfrutar; ir al cine o quedarse en casa para ver una película, asistir a una universidad o ser un nómada digital y educarse desde cualquier parte del mundo en donde se encuentre, ir al estadio, o disfrutarlo en casa con una buena carne asada familiar para ver un partido y así con otras disciplinas. Intentar ir en contra creo yo que es retroceder, en cambio, tenemos la oportunidad de la universalidad de la información, la educación y el entretenimiento.

Nuestro trabajo está en el fondo y no en la forma, está en trabajar en los valores, ahora con la 3ra generación, mi esposa (tita Dulce) procura hacer de la casa un centro de entretenimiento con nuestros nietos, también hay tiempo de televisión, pero siempre busca hacerlo de forma interactiva cantando junto con los niños las canciones que ponen en la TV bajo demanda. Por otra parte, las universidades que fomentan el trabajo presencial, en equipo con estudiantes en otros países y bajo demanda, para que los alumnos elijan y cursen una materia on demand. En otro ejemplo, las iglesias, dan la oportunidad de quienes no puede asistir a una misa por cuestiones de salud o físicas, puedan hacerlo desde donde estén.

Como le he comentado en columnas anteriores, la tecnología bien enfocada es una extraordinaria herramienta para facilitarnos la vida y ampliar los alcances en un mundo global.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con granos colombianos, muy cargado para disfrutar de las notas a cítricos y cacao; aromático y con acidez media.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!