Miguel Moreno Tripp: Exportaciones

Este pasado jueves 4 de mayo, el Bureau of Economic Analysis de Los Estados Unidos, presentó su informe mensual a marzo respecto del comercio.

Las exportaciones de la Unión Americana fueron de USD$ 256.2 billones (notación americana), un crecimiento de 2.1%, sus importaciones fueron de USD$ 320.4 billones, una reducción de 0.3%, para dar un déficit de USD$ 64.2 billones. Esas cifras son solo por el mes de marzo. En contexto, las reservas de Banco de México son de USD$ 203.1 billones.

Las importaciones de Los Estados Unidos, en términos acumulados en 2023, fueron de USD$ 968.5 billones (ya casi el trillón de dólares). En contexto, para todo el 2022, sus importaciones fueron de USD$ 3.9 trillones. El valor de la economía mexicana, en 2021, fue de USD$ 2.4 trillones (Purchasing Power Partiy).

Los bienes de capital y los materiales y suministros industriales decrecieron, sin embargo, los bienes de consumo crecieron. En detalle, los únicos rubros en donde incrementaron sus importaciones fueron estampados, preparaciones farmacéuticas y otros textiles y bienes caseros.

Las importaciones que tuvieron provenientes de México fueron de USD$ 42.8 billones en marzo y acumuladas en lo que va del año, son USD$ 115.5 trillones. Los datos de Canadá fueron USD$ 37.5 y USD$ 104.3, respectivamente. Para todo el 2022, México exportó USD$ 106.2 y Canadá, USD$ 104.5: México exporta más a Los Estados Unidos que Canadá. Nos quedamos un poco cortos con respecto a la Unión Europea: USD$ 141.3 en el trimestre enero - marzo 2023 y USD$ 124.6 en todo el 2022.

Empecemos con las importaciones que tuvieron con China por todo el 2022: USD$ 137.5 billones – más que México, por supuesto-, pero el acumulado por enero a marzo 2023, fue de USD$ 99.6. México, con el Nearshoring exporto más, por supuesto. Cambian las reglas.

El día del trabajo, tres días antes de la publicación del mencionado reporte, el Wall Street Journal publicó un ilustrativo video: The Booming Texas Border Town at the Center of a Global Trade Shift. About $800 million worth of products—from auto parts to toys and avocados—passed through Laredo daily in 2022: “Laredo, Texas, está preparada para convertirse en uno de los puertos terrestres más importantes del mundo a medida que las empresas de todo el mundo reducen su dependencia de las fábricas en China y trasladan su producción a México”.

Algunos datos que mencionan: cruzaron la frontera alrededor de 5.5 millones de tráileres en 2022; “… si fabricas algo en México, lo tienes en 24 horas en Estados Unidos … si lo traes de China, le va a tomar de 2 a 6 semanas …”; “cerca del 40% del comercio [las cifras mencionadas anteriormente] pasan por el puerto de Laredo …”; “… la razón es que Laredo está básicamente al centro [relativo este-oeste] de la Unión Americana”. Le recomiendo verlo, realmente está muy interesante.

La carretera federal 57 parte de San Luís Potosí y llega a Monterrey para que de ahí se pueda conectar a Nuevo Laredo. San Luís es una de las aristas del diamante de México: el bajío, que, junto con el Estado de México, la Ciudad de México y Monterrey son uno de los principales ejes industriales del país. Se decía que México era un cuerno de la abundancia, ahora lo será de oportunidades laborales.

Desgraciadamente México se está volviendo una tierra de nadie: los transportistas suspenden viajes por las noches, hay ediles coludidos con el crimen organizado, secuestro de ciudadanos, etc. La guardia nacional, ¿realmente existirá? Ojalá que esta época no pase a la historia como la gran oportunidad perdida.