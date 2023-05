Víctor Romero: Leer más usando la tecnología

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Como les comenté al inicio de la columna, me costaba mucho trabajo leer, en aquellos años, había libros y también ya se estaba popularizando el “Kindle reader” en Estados Unidos (lector electrónico) que, por cierto, fue anunciado por primera vez en 2007.

Hacer el hábito de la lectura, fue un proceso que me tomó alrededor de 1 año; el disfrutar y realmente empezar a devorar libros fue alrededor del tercer o cuarto año. Recuerdo que todo empezó en un club de lectura, al que estoy muy agradecido que María Inés M. me hubiese invitado, a la fecha sigue el club de lectura y estamos en contacto la mayoría de los que iniciaron.

Recuerdo que en un principio los libros que leíamos en el año, eran físicos, después migramos a un lector digital, que por cierto, hay varias marcas en el mercado, sin contar que en las tabletas electrónicas y computadoras de diferentes sistemas operativos se pueden descargar apps de lectura, definitivamente esto facilita el poder leer en espacios de ocio durante el día. Aunque la mejor manera de formar el hábito de la lectura es asignar un espacio de tiempo en un horario determinado. Y no se necesita leer 1 o 2 horas continuas, en realidad iniciar leyendo 10 minutos diarios, ayuda a formar el hábito y esto es equivalente a leer un libro de 200 páginas al mes aproximadamente.

Les comparto dos tips que me ayudaron mucho a disfrutar la lectura son: Si el libro no te gusta, no lo termines, tal vez no es el momento para ese libro y el segundo fue probar los audiolibros. Al principio me costó trabajo los audio libros, porque me distraía mucho pero ahora, aprovecho el tráfico de regreso a casa para poner una audio lectura.

También para los audiolibros existen diferentes apps, muchas de ellas muy populares en los “Smart phones”, el número de horas que lleva un audiolibro en promedio son 5 horas, aunque encontré uno de 17 horas; dependiendo la ciudad en donde vivas, en el traslado de regreso a casa puede ser un buen tiempo para leer o para escuchar un buen libro, en mi caso, llegar a casa me toma entre 20 y 30 minutos en el tráfico, dependiendo de la hora, esto significa escuchar un audio libro en 15 días promedio.

Los libros me han permitido encontrar mentores para resolver ciertas situaciones, escuchar maestros para algún nuevo tema y los más valioso ampliar mis percepciones. Si actualmente aún no lees, te invito a iniciar el hábito de la lectura, de verdad que de leer cero, ahora disfruto mucho la lectura utilizando todos los medios disponibles (kindle, audible app y por supuesto los libros físicos).

Hoy acompañé la lectura con un café expreso, elaborado con granos de la región de Chiapas, bien tostado y aromático, con notas muy pronunciadas de cítricos y para no perderme de la temperatura ideal del café, me lo tomé en un solo trago.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.