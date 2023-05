Hiram Peón: El desmayo del presidente López Obrador

No es la primera vez que el país se encuentra con la posibilidad de declarar la ausencia permanente del titular del poder ejecutivo.

Durante el período de 1917 a 1932 se tuvieron tres ausencias del titular del Ejecutivo.

En 1917 se sufrió el asesinato de presidente Venustiano Carranza. El país estuvo 10 días sin presidente, tiempo que transcurrió desde la muerte de Carranza hasta que tomó posesión el presidente electo Adolfo de la Huerta,

En 1928 fue asesinado el presidente Álvaro Obregón. En esa ocasión, el Congreso designó un interino que debía convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 18 meses. Se nombró presidente a Emilio Portes Gil,

En 1932, cuando renunció Pascual Ortiz Rubio y se designó presidente sustituto al General Abelardo L. Rodríguez.

Desde entonces, no se ha vuelto a presentar ningún caso de falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo Federal.

En esta ocasión, ante la falta de comunicación fidedigna, en el país se ha conocido información que deja muchas dudas.

Originalmente se dijo que AMLO sufrió un desmayo, que fue estabilizado y llevado en un avión militar a la Cd. de México.

Por su parte “Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, desmintió dichas versiones y señaló que el presidente ni se desmayó ni se sintió mal como lo difundieron varios medios locales de Yucatán. De acuerdo con Ramírez Cuevas, el presidente López Obrador todavía sigue con su gira de trabajo como lo tenía planeado.”

La versión oficial dice que sufrió el contagio de Covid 19 por tercera ocasión.

También se envió un mensaje que dice

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto”

Posteriormente, el propio presidente apareció en un video que se difundió desde la presidencia de la república, donde se muestra sobre-maquillado pero activo y explicando lo que sucedió.

Finalmente acepto que sufrió un “vahido” y que fue estabilizado y luego trasladado a la ciudad de México en una ambulancia aérea. Con estas declaraciones grabadas estableció que su vocero no tiene discernimiento y que puede contar mentiras si se lo ordenan. También dejo claro que su secretario de Gobernación no responde ante el país, ni ante los ciudadanos, sino que, cual grabadora, reproduce los mensajes, ciertos o no, que le ordenan desde palacio. Es el títere perfecto para sucederlo en la presidencia

Desde luego acuso acremente a sus opositores de crear historias sobre su salud. Pero lo que sucedió el mismo lo provocó.

Ante la opacidad de su gobierno y su marrullería comunicativa, entre tanta mentira, no es posible descubrir cuál es la verdad. No sabemos qué es lo que realmente sucedió.

La verdad es que el estado de salud del presidente es de interés público y debe ser comunicado de manera oficial, no a través de una red social.

El presidente sigue igual de agresivo, marrullero, mentiroso y con una agenda acelerada para destruir todos los órganos e instituciones que pudieran impedir que el siga gobernando a través de sus títeres. Su último acto, el asalto a la cámara de senadores, muestra lo más obscuro de sus pretensiones hegemónicas.

Desde luego, restablecer el sistema de contrapesos políticos y obligarlo a sacar las manos del congreso, es la prioridad para restablecer la república y alejar el poder imperial.

Entonces, la ausencia de información solo fue parte del acostumbrado marrullero habito del presidente López Obrador y no fue, entre otras cosas, por razones que tuvieran que ver con la disputa del poder en la cúpula política.

Desde luego la ausencia y el desvío de información solo puede provenir del primer círculo del presidente López Obrador.

Finalmente, lo que resultó de este sainete, fue otro triste episodio político de México

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Contacto: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon