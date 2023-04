José Luis Aguilar: ¿Cuál debe ser la preocupación del trabajador?

En días pasados, vi una publicación en un periódico de circulación nacional sobre “Lo que le corresponde a un trabajador al momento terminar su relación laboral”. En lo personal considero que esto no debería ser lo más importante para los integrantes de las empresas, esa información se puede obtener fácilmente en todos los medios de comunicación que tienen a la mano en internet, hay cientos de publicaciones donde tratan de explicar los diferentes escenarios en los que puede incurrir una empresa al despedir a un empleado o en su defecto el empleado al dejar una compañía. En La Procudaduria de la Defensa del Trabajador, pueden darle esa información o recibirla de los asesores laborales, inclusive sigue habiendo personas fuera de dicho centro ofreciendo el servicio de asesoría, en lo personal pensé que esto se acabaría pero veo que esto no sucedió.

Siempre hemos hecho hincapié con las empresas que nos han favorecido con sus contratos colectivos, de la importancia de proporcionar a sus trabajadores y empleados las herramientas de primera calidad necesarias para el desarrollo de sus actividades laborales, pero sobre todo, la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de la planta de trabajo. Asimismo cuando nos toca reunirnos con la base trabajadora insistimos que su preocupación más importante debe ser el de desarrollar de manera profesional sus actividades laborales para mantenerse en su empleo, crecer en su centro de trabajo, pensar donde se quieren ver en el tiempo dentro de la compañía, siempre teniendo como objetivo principal dar lo mejor a su familia.

Es importante para los trabajadores tener esta información pero no es primordial, siempre hemos tratado como asesores laborales hacer entender a todas las partes involucradas sobre cuál es el principal objetivo: La permanencia de Los Centros de Trabajo.

Cuando ya no es sostenible una relación laboral buscamos advertir a las partes la importancia de conducirse con verdad, nuestra filosofía siempre ha sido que “La ropa sucia se lava en casa”, tratamos que nuestros asesorados negocien lo justo para ambas partes sin necesidad de llegar a Los Centros de Conciliación.

Por referencia de diferentes colegas del medio que participan muy activamente en dicho centro, tengo entendido que la actitud de los conciliadores dista mucho de lo que entendemos debería ser el espíritu de le reforma laboral. El trabajo de dichos conciliadores debe ser, el de apercibir a las partes de conducirse con verdad toda vez que están ante un tribunal, situación que no hacen. Por otro lado deben de tratar de entender cuál es la realidad de los hechos y sugerir a las partes el llegar a un acuerdo sin mencionar porcentajes o cantidades que se deben de ofrecer o pedir según sea el caso. Concluir de acuerdo a la versión de cada uno de ellos, apegado a la realidad de los hechos y basado en las justificantes que presente la empresa. Si en un momento dado, la parte que representa a la empresa no reconoce que el despido fue injustificado y si la información lo justifica, el conciliador deberá otorgar el documento que autoriza la demanda y continuar con el proceso. Quiero aclarar, que en un gran porcentaje las empresas que no documentan bien sus expedientes a la hora de justificar un despido, han obtenido resultados muy negativos a la hora de la demanda.