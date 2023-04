Guillermo Godínez: Realmente gurús o sólo falsos profetas?

Yo me pregunto y les pregunto a ustedes realmente alguien quiere desinteresadamente en compartir sus secretos y métodos para que nos hagamos ricos y que podamos ser una futura competencia potencial hasta para ellos mismos?

Obvio no! Pero cuando veo que sus buenas intenciones vienen con un costo para tomar sus maravillosos e iluminados cursos encuentro mi respuesta.

Por tan sólo $1,500, $3,000 o hasta $4,500 Pesos o algunos más “buzos” lo hacen en dólares te van a compartir sus secretos en el mundo inmobiliario.

Realmente no es que te den clases o lecciones para que te hagas millonario simplemente buscan gente para que compren sus cursos.

Me ha tocado ver gente muy, pero muy joven, ofreciendo sus conocimientos en el tema. Pero qué experiencia pueden tener si por natura no suena lógico? Cuántos proyectos puedieran haber realizado si algunos no pasan de 30 años de edad? Sé que hoy en día la gente quiere escuchar fórmulas para hacerse rico, de la noche a la mañana, pero realmente la cosa no es tan fácil lamentablemente.

Lo único que busca esta gente es vender cursos y cursos que bien surgieron durante la pandemia en la que todos empezamos a participar en sesiones vía “zoom”.

Algunos te mandan textos en dónde te retan o te mandan historias de éxito de algún personaje famoso de la historia para que tú puedas ser uno igual.

En algunos que he tenido la curiosidad de presenciar, la verdad es que no te dicen cosas que no sean obvias. Los más “aventados” inventan historias de éxito y muchísimos seguidores que los buscan y buscan, pero todo es solamente mercadotecnia.

Si realmente quieres saber y aprender del mundo inmobiliario sí toma cursos con organizaciones y empresas bien sustentadas y con años de trayectoria como bien puede ser la AMPI Monterrey, Softec o el diplomado de Bienes Raíces, de Paz Consulting o el del TEC, pero no inviertas tu dinero en gente oportunista que lo único que quiere es cobrarte un curso y no le interesa si te va a ir bien o mal. Y además recuerda que: “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no otorga”.

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 31 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).