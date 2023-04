Diana Lugo: El Desarrollo Organizacional forja líderes humanistas

El proceso de convertirse en líderes es muy parecido al proceso de convertirse en un ser humano bien integrado en palabras de Warren Bennis, y yo se lo acepto, ya que tanto para los líderes como para los seres humanos la carrera profesional es “la vida”.

Lo voy a explicar de la manera más simple, para llegar a ser líder es como concientizarse que el proceso se convierta en sinónimo de llegar a “ser uno mismo”, identificó los siguientes aspectos: experiencia y vocación sin perder del radar la pasión por las promesas de la vida y la capacidad de expresarlas libremente y por completo. Ralph Waldo Emerson dijo: “El hombre es apenas la mitad de sí mismo, la otra mitad es su expresión”.

Por lo tanto, la formación y el desarrollo de líderes en el sector empresarial se fomenta desde el reconocimiento estratégico que te permita abordar diversas situaciones y circunstancias ante la incertidumbre de los cambios del mundo actual; en la Maestría de Desarrollo Organizacional nos enfocamos en acompañar a nuestros estudiantes en la profesionalización de las hard y soft skills que les apoyen en el manejo de un equilibrio constante ante una mejor calidad de vida, el desarrollo de un sentido de pertenencia, así como la gestión de los objetivos en la organización que garantice la productividad de la misma.

Diversos autores describen un alto parecido entre el liderazgo y la belleza, es decir, ambos son difíciles de definir, pero fáciles de reconocer si uno los puede ver; los invito a revisar desde la óptica de tres aspectos importantes que debes considerarlos siguiente sí eres, o deseas ser líder ya que los líderes son responsables de la eficiencia en las organizacion, también los líderes necesitan anclas de vida como factor regulador y no olviden que los líderes se caracterizan por esa preocupación de la integridad en la organización.

Se entiende de manera fácil, pero contar con reguladores y alcanzar la integridad no cualquiera; antes de aprender a dirigir se considera necesario reconocer que estamos en un mundo incierto tan simple como el nulo dominio del contexto cambiante en un mundo global. Las organizaciones pueden llegar a estimular o paralizar la intención de ser líder, si consideras tener la capacidad del liderazgo esto no te garantiza que puedas dirigir una corporación o una institución gubernamental. No es lo mismo declarar que todo el mundo tiene la capacidad del liderazgo a que todo el mundo llegue a ser líder.

Les comparto tres factores de las diez características personales y organizacionales para hacer frente al cambio, seguir forjando el futuro y desarrollar organizaciones de aprendizaje, en primer lugar los líderes administran el sueño, por medio de su visión convincente que lleva a su gente a transformar su visión en realidad; en el segundo punto consideramos que los líderes abrazan el error, ya que el único error es no hacer nada diría John Wooden: “Fracasar no es un pecado es apuntar demasiado bajo”.

Como tercer punto te comparto que los líderes deben crear alianzas y asociaciones estratégicas con visión global, saben que es imposible esconderse y ni hablar de los nuevos líderes, pero eso se los comparto en la próxima emisión.

Comencé a comprender el profundo impacto que el liderazgo puede tener en la vida de las personas que se unen a nosotros y bajo las constantes amenazas del cambio medioambiental, además de los conflictos geopolíticos, necesitamos más que nunca el liderazgo humanista para hacer posible un mundo sostenible y más pacífico.

La autora cuenta con un doctorado en Business Administration y actualmente es directora de los Posgrados en Negocios: Maestría en Desarrollo Organizacional; Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio; Especialidad en Gestión del Cambio Organizacional y Maestría en Gestión de Hospitales en la UDEM.