Hiram Peón: Para vivir tenemos que elegir, entre estar presentes o no

“Yo ya di” con estas palabras renunciamos a cuidar de nosotros mismos. Se nos hace fácil.

Que alguien más aporte: “yo ya di”.

Los voluntarios recorren las plazas, los mercados, los lugares públicos de esta ciudad, con sus botes. Son jóvenes que solicitan el apoyo de las personas para crear un fondo que permite seguir operando a la Cruz Roja Mexicana.

Pero la ciudad esta como enferma de apatía. Erich Fromm acuñó un nombre para esto “la patología de la normalidad”. El psicólogo social lo describe como una sutil enfermedad, por la cual, las personas creen que “lo que la sociedad considera normal, es lo bueno y lo correcto para cada uno de nosotros” aunque esto valla en contra de nuestra verdadera naturaleza.

Erich Seligmann Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Nació con el siglo, en 1900 y falleció en 1980. Por un tiempo siguió las teorías del psicoanálisis de Freud pero luego se decantó por un camino más humanista y social.

Pero lo normal no es lo correcto y mucho menos lo bueno para los seres humanos. Podríamos considerar que es normal que sean asesinados de cinco o diez personas todos los días en la ciudad. La causa es la violencia. Bueno, pues no es normal ni bueno para cada uno de nosotros.

¿Es normal que en un evento multitudinario se roben cientos de celulares? No es normal, no nos confundamos.

Nos quieren hacer sentir que esas cosas son normales, no lo son.

Podríamos decir que es normal que no aportemos a la cruz roja. Pues no, no es normal, porque va en contra de nuestra propia naturaleza.

Con un acto como este ponemos en peligro miles de vidas que no podrán ser auxiliadas a tiempo.

Solo trate de pensar en esto. Si sufre un accidente y deja de respirar diez minutos, sin que tenga el auxilio de un paramédico, el daño en su cerebro será irreversible. Usted sabe quién llegará primero a auxiliarle: la Cruz Roja Mexicana.

También piense es esto: no importa si usted va caminando, o en un autobús, en el Metro, en el Ecovia, en un vocho o en un Mercedes. No importa si esta en el centro de la ciudad o viene por la carretera nacional o en Lázaro Cárdenas.

No importa nada de eso. Lo que importa es que si usted o su hijo, dejan de respirar por diez minutos sin que le llegue ayuda, usted estará perdido.

Y créame no importa si usted está pagando un seguro de gastos médicos mayores tipo “directivo de corporativo”, lo que importa es que llegue la ayuda.

Bueno, a esta posibilidad de ayuda es a lo que estamos renunciando cuando decimos “yo ya di”

Desde luego que esta descripción pudiera parecer que ha sido llevada al extremo. Pero créame, la realidad es mucho peor.

La sociedad regiomontana se está des humanizando. Mientras corremos un busca “de algo” perdemos de vista la razón por la que estamos aquí.

De nuevo buscamos en Fromm una respuesta. En uno de sus libros estudia las razones existenciales para tener y ser. Optar por tener o ser nos trae consecuencias en la naturaleza y en el bienestar de nuestra vida.

La plena humanización del hombre, del regiomontano, lo obliga a optar por la orientación: de la posesión a la participación y del egoísmo a la solidaridad.

Esto es lo que está pasando, los regiomontanos preferimos la posesión de las cosas materiales a la participación.

Preferimos el egoísmo, donde solo lo mío importa, a la solidaridad donde anteponemos a los demás por encima de mis privilegios.

Y lo demostramos cuando nos negamos a participar en obras que benefician a todos, como es el caso de la Cruz Roja.

Podríamos decir que la amistad termina donde empieza nuestra conveniencia. Lo mismo sucede con la sociedad: la humanidad del hombre termina donde empiezan nuestros privilegios.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM

Contacto: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon