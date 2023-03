Marco Pérez: Pierde Pemex 177.5 mmp por refinar petróleo en 2022

En una nota anterior, comentaba que la utilidad contable de $23 mmp reportada por Pemex en 2022, se determinaba considerando como “Ingresos” todo el dinero que le había transferido el Gobierno Federal, por diversos conceptos, y que en 2022 sumaron la friolera de $400 mmp, dentro de los cuales se incluyeron las “devoluciones” de IEPS Federal a las Gasolinas y al Diésel, que de manera irregular y contraviniendo los términos del Decreto, proporcionó el SAT a Pemex, y que rondaron los $112 mmp durante 2022.

Estas devoluciones fueron irregulares, porque el artículo segundo del Decreto del 4 de Marzo de 2022, donde se fundamenta el estímulo fiscal adicional aquí comentado, claramente establecieron que los montos determinados se deducirían primero del ISR a cargo del contribuyente, y de ser insuficiente, se acreditarían contra el IVA a pagar, y por último, de quedar un remanente a favor del enajenante de combustibles, solo entonces se podría solicitar la devolución del saldo remanente no acreditado.

Es decir, la opción de solicitar la devolución (monetización) del estímulo, aplicaba solo al saldo remanente del estímulo que no había podido ser acreditado contra impuestos a cargo del contribuyente, y si bien Pemex no tiene un ISR a su cargo, sí tiene retenciones de ISR de sus trabajadores, y también tiene IVA a su cargo, por lo que las devoluciones infringen lo dispuesto en el Decreto ya señalado, pero resultan convenientes, porque de esta forma, no se inflan tanto los apoyos gubernamentales, vía gasto público, y Pemex puede mostrar mejores resultados contables, aumentando sus “ingresos”.

Como se sabe, la decisión gubernamental de evitar que el precio de los combustibles automotrices superaran la inflación “oficial” al consumidor, que según las autoridades hubiera sido hasta de 4 puntos superior a la reportada, sin duda afectó a Pemex Transformación Industrial, (antes Pemex Refinación) ya que el mayor precio del crudo que adquiere de Pemex Exploración y Producción para refinar combustibles, no pudo ser traspasado a los precios de los combustibles, por lo que incluso, a nivel de Utilidad Bruta, Pemex reportó una pérdida superior a los $100 mmp.

Bueno, pues aún y considerando como “ingreso” la monetización del estímulo fiscal adicional, Pemex reportó pérdidas por $177.5 mmp por la actividad de refinar petróleo durante 2022, situación que debe ser analizada con mayor profundidad, para determinar las causas de estos resultados deficitarios, más ahora, que se busca refinar todas las gasolinas y el diésel que se consumen en el País, situación que conduciría, a perder más dinero.

El asunto no es menor, si consideramos que actualmente, la gasolina regular se vende en Mc Allen a $13 pesos por litro, cuando en México el precio bomba promedia más de $23.3 pesos por litro, y eso considerando que en esta semana, el estímulo original a los combustibles es de $2.71 pesos por litro para esta gasolina de bajo octanaje.

Es decir, si el fisco cobrara el IEPS Federal completo, el precio bomba de la gasolina regular debería de ser superior a los $26 pesos por litro, EL DOBLE de lo que pagan los consumidores en Mc Allen actualmente, lo cual simplemente es injustificable e inexplicable, más en el caso de la gasolina importada, ya que el precio de la molécula es el mismo allá y acá, y es el principal componente del precio de venta al público.

Si en EUA, las refinerías ganan dinero vendiendo la gasolina a un precio que permite que el precio bomba sea de $13 pesos el litro, ¿por qué Pemex perdió $177.5 mmp con la gasolina a $23 pesos el litro, cuando el 60% de las gasolinas que vendió Pemex fueron importadas?

De hecho, casi la totalidad de las utilidades que reporta Pemex a nivel consolidado, las genera la refinería de Deer Park, que es la única de las refinerías que reporta utilidades.

Se ocupa hacer un estudio detallado de los costos de los combustibles, separando el importado del producido por Pemex Transformación Industrial, y desglosar la pérdida no solo atendiendo al origen del combustible, sino al tipo, para identificar los orígenes de esta pérdida injustificada de dinero de la Nación.

El dato más relevante, sería el costo de la molécula del combustible importado, versus el refinado en cada una de las 7 refinerías que opera Pemex, que como ya se señaló, para 2022, el costo de ventas fue superior en más de $100 mmp a los ingresos por ventas.

La utilidad que produjo la extracción de petróleo en 2022, de $189 mmp, (con precio promedio de $90 dólares el barril) se pierde casi en su totalidad al refinar el crudo, y se insiste en aumentar la capacidad de refinación, para dejar de exportar petróleo y refinarlo todo, atendiendo a un falso concepto de soberanía y de auto suficiencia anti económica.

Finalmente, es importante señalar que además de todo el dinero que ésta administración le ha proporcionado a Pemex, vía presupuestal, el principal Derecho a cargo de Pemex, el de Utilidad Compartida (DUC) ya se ha reducido a solo 40% cuando originalmente superaba el 60%, reduciendo de manera importante el pago de contribuciones, y ni aun así, salen a flote las finanzas de Pemex.

En tan solo cuatro años de la actual administración, Pemex reporta ya pérdidas acumuladas casi similares a las que se registraron en todo el sexenio pasado, y sin duda alguna, las van a superar, ya que se espera una realineación en el tipo de cambio, que generará pérdidas cambiarias, y se alcanzará un nuevo récord negativo.