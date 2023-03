Thomas Michael Hogg: SXSW, regios conectando con el futuro en Austin

Hoy en día, el poder del correcto diálogo y aprendizaje edifica para bien. Con la noticia que desde el viernes pasado una delegación regia estuvo y todavía está en Austin para interactuar con el ecosistema y festival líder “South by SouthWest” en Austin, Texas.

Impulsado por la plataforma incMTY del Tec de Monterrey, las Secretarías Estatales de Economía y Turismo, y el Gobierno de Monterrey, una delegación de emprendedores/as, inversionistas y funcionarios tuvieron interacciones clave de poner a Monterrey y Nuevo León en el mapa del futuro.

Es excelente ver estas iniciativas. “Change means showing up” era uno de los mensajes clave durante los primeros días en SXSW declarado por parte de Ryan Gellert, CEO de Patagonia. Celebro que vamos visualizando un mejor mañana y ojalá al mismo tiempo atendiendo los retos locales y morales.

Amy Webb, una de las conferencistas principales de SXSW 2023, dejó claro que el futuro es digital y habla de la dependencia que tenemos de la toma de decisión en las nueve empresas principales (”The Big 9″) que definen y desarrollen los futuros sistemas de inteligencia artificial. Google, Amazon, Apple, IBM, Facebook, Microsoft, Alibaba, Tencent y Baidu traen grandes beneficios tecnológicos pero también crean una serie de sistemas inteligentes que no necesariamente siempre comparten motivaciones y esperanzas que tenemos como seres humanos.

El rol del “Chief Ethics Officer” es una parte crucial y compleja en un ambiente de consumismo y un nuevo orden mundial económico. En este sentido, el futuro ocupará liderazgos íntegros y pragmáticos. Amy Webb enfatizó en la importancia del involucramiento: “We all want a better future. You didn’t show up for me. You showed up for you and for each other.”

Según Webb, CEO de “Future Today Institute” y “Strategic Foresight” profesora en NY Stern, la inteligencia artificial puede servir como multiplicador para el crecimiento en casi todas las industrias logrando eficiencias, mejor gestión y guía para la toma de decisión.

Entonces, los temas de Artificial Intelligence, Entertainment & Content, Health Tech, Smart Data, Smart Cities, Future of Work, Web3, entre otros destacaron en la edición #37 del festival con una nueva componente en términos de sensatez. El Centro de Convenciones de Austin fungió de nuevo como el “núcleo” del festival con sus múltiples eventos, conferencias, exhibiciones, conciertos y reuniones alrededor del “Downtown” de la capital de Texas.

Hablando del impacto económico para la ciudad, Tami Richter, vicepresidenta de operaciones de eventos de South by Southwest, mencionó: “Los números se ven buenos. Los patrocinadores vuelven. Creo que vamos a tener un muy buen año para nuestra economía local”.

En 2022, el impacto económico de SXSW, incluyendo la derrama económica total, fue de $280 millones de USD. Este año, se espera que ese número se acerque un poco más a los niveles previos a la pandemia. Como dato adicional, el impacto económico del festival 2019 alcanzó un valor de $355 millones. Para este año se estiman de nuevo más de 200 mil visitantes en la ciudad, festejando de forma híbrida en línea y presencial, donde la necesidad de las interacciones y conexiones humanas muestran la gran relevancia y aportación de eventos, cumbres y ferias de clase mundial.

Es importante que el ecosistema de emprendimiento, inversión e innovación de México y en especial de Nuevo León se sigue conectando y presentando. La gran ventaja de Austin en relación del SXSW ha sido su casa de estudios “UT”, que es un imán para el talento y la creatividad. Y eso es lo que las empresas buscan más que nunca: el recurso humano competente. Por eso Monterrey, con sus múltiples universidades y escuelas técnicas de buen nivel, se va a convertir aún más en un “hub” mundial del futuro por su fábrica de talento.

En mi experiencia durante el SXSW2023, escuchando de viva voz tomadores de decisión de todo el mundo, el anuncio de la nueva “GigaFactory” de Tesla está poniendo a Monterrey y sus alrededores en forma definitiva con un nuevo auge en el mapa global. Considero que la coyuntura actual es una muestra que la colaboración, la juventud, la tecnología y la sustentabilidad son tópicos fundamentales para crecer y desarrollar un ecosistema circular. La noticia del colapso de Silicon Valley Bank fue la gran noticia inesperada durante el festival que lleva a la preocupación que pasará con las innovaciones tan necesarias en el ramo de la sustentabilidad y los múltiples startups/scaleups de “Climate Tech”.

La innovación del futuro depende de un respaldo financiero. Creo que la importancia de tener industrias, instituciones y empresas sostenibles en todo su sentido es el reto del siglo actual. Las disrupciones y transiciones para lograr cambios sistemáticos y fundamentales nunca se sostienen sin una estabilidad financiera para todos los actores. Y tampoco hay un avance profundo sin una sociedad civil proactiva.

En mi opinión, hay una ventaja para ciudades como Monterrey y Houston que pueden transicionar y transformarse sobre industrias existentes como es la manufactura y el sector energético. Se vienen buenos tiempos para Monterrey, pero con el crecimiento, la complejidad siempre viene como añadidura gratis. La movilidad, la infraestructura y la sustentabilidad son retos aún no resueltos dentro de este futuro con gran crecimiento para Nuevo León. Solo podemos construir el futuro de forma exitosa cuando demos pasos firmes, tomemos en cuenta la circularidad y superemos la procrastinación de invertir tiempos y recursos. Lo incierto es lo más cierto cuando solo vemos una parte de la película. La buena investigación, colaboración y toma de decisión para el futuro en desarrollo se vuelven aún más importantes e implican incluir los fundamentos éticos y sostenibles. Pues colaboremos entonces, más y mejor.