Guillermo Godínez: Llevar una casa es una empresa seria

¿Se han dado cuenta lo difícil y entretenido que es llevar correctamente un hogar, una casa o vivienda?

Es decir si lo comparas con una empresa intervienen casi todos los departamentos:

El más importante y frecuente MANTENIMIENTO limpiar la casa, sacudirla, barrer, trapear, lavar los platos, lavar la ropa, doblarla y guardarla, limpiar la cochera y tener bonito el jardín entre miles de actividades que se viven dentro de las cuatro paredes de un hogar.

El de ABASTECIMIENTO como comprar comida, comprar artículos de limpieza o de primera necesidad, cuadernos y utensilios escolares por mencionar algunos puntos.

El de RECURSOS HUMANOS como lidiar y resolver problemas de la casa, entre sus habitantes y con los vecinos.

El de PRODUCCION como hacer de comer, checar las tareas de los hijos o llevarlos a sus clases.

El de SEGURIDAD como estar al tanto de la salvaguarda de la casa y los que viven en ella.

En ocasiones cuando estoy haciendo las labores en mi hogar me pongo música de Los Angeles Azules para estar con buen humor y ánimos para terminar todas las labores, pero ahora que lo pienso mejor me pondré la canción Never Ending Story.

Y es que nunca termina por ejemplo vas al súper y eliges la comida, la pagas, la llevas al coche, llegas a la casa y la organizas, la cocinas, lavas los platos y te acuerdas que hay que lavar la ropa y luego doblarla y al terminar o después de unos días te das cuenta que hay que ir nuevamente al súper y volver a empezar. Digamos que es una historia que nunca se acaba y se repiete y se repite.

Vivir solo y llevar una casa es algo difícil, nada agradable e interminable.

Ahora imagínense para una madre soltera o viuda o divorciada que tiene hijos pequeños y que en muchas ocasiones ella tiene que encargarse de todo esto que les he mencionado y además ser madre y además trabajar para poder realizar estas eternas actividades.

El pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer y es por eso que escribo mi editorial explicando lo duro que es llevar una casa. Si para uno que es hombre es difícil y árduo imagínense para ellos. Seamos más empáticos y comprensivos porque hacerlo solos y con hijos no es una tarea náda fácil.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 31 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).