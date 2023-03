Víctor Romero: Tecnologías en Industrias Milenarias

Desde que se descubrió el uso del hierro, que data hacia el año 1200 a.C. según el artículo que publicó la profesora Teressa Kiss la “Edad de hierro”, no percibo un cambio disruptivo en la manera de forjar el acero.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Tuve el gusto de desayunar con un muy buen amigo, Carlos J., quien es segunda generación en una empresa que transforma el acero, orgullosamente exportan piezas muy grandes de acero para las dos más grandes fabricantes de maquinaria pesada.

Aunque no era el fin de la charla hacer una entrevista, como decía mi abuela, la curiosidad mató al gato y bueno, pues con muchas preguntas acerca de una industria tan antigua como lo es el crear productos con acero.

Una de las cosas que siempre han llamado mi atención es que no he visto cambios disruptivos en muchas industrias, por ejemplo, los automóviles siguen teniendo 4 llantas, dos faros y ocupan un área rectangular; de igual forma, los aviones (salvo el cóncorde que en su época hizo una disrupción) siguen teniendo 2 alas principales y motores. Ambos ejemplos, han tenido un sinfín de innovaciones para hacer más eficiente su labor y mucho más fácil su manejo, pero que creo que no ha salido una propuesta que haga una disrupción.

Platicando con Carlos, me compartía que el proceso del acero ha evolucionado, pero sigue siendo una industria en donde los procesos son muy similares a los que se hacían muchos siglos atrás. Pero ¿dónde entra la tecnología aquí?, bueno, pues en todo lo que hay alrededor para transformar el acero; en las tecnologías de corte, cada día más precisas (micras de tolerancia); equipos de doblado; aunque el mazo sigue dando el ajuste fino para que cuadre la pieza y toda la ingeniería de calidad para asegurar con pruebas no destructivas la resistencia de las piezas.

Al igual que muchas industrias, cada día hay menos recursos humanos que quieran entrar a trabajar en un ambiente tan pesado, donde se requiere esfuerzo físico y también lidiar con condiciones de clima (calor). Aquí es donde los robots y la inteligencia artificial entran; por supuesto para hacer el trabajo duro y esto no signifique que acabe con puestos de trabajo, simplemente se van a transformar estas vacantes.

Concluyo, que la base del crecimiento y de continuar siendo un estado productivo es la educación y lo que los expertos llaman el capitalismo consciente (conscious capitalism), requerimos ser empresas que nos preocupemos por nuestros colaboradores, al final, ellos son un activo muy importante de las compañías. Carlos J. me compartía algunos ejemplos de lo que está haciendo en este aspecto en su empresa y eso a generado un compromiso de ambas partes (empresa-colaboradores-empresa).

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con un blend de granos de Sudamérica, principalmente de Colombia y Brasil, con un tostado suave pero con un sabor no con tanta intensidad y acidez baja lo que permite saborear un buen café ligero.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!