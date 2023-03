Larissa Covarrubias: Empoderamiento de las mujeres en las empresas

El rol de la mujer años atrás era meramente secundario ante la sociedad, sin derecho al voto, existían faltas de oportunidades laborales y también de educación.

Hoy 08 de marzo Día Internacional de la mujer es una nueva oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos como el mundo empresarial.

Todavía hay un alto trabajo para igualar las oportunidades y eliminación de barreras para nosotras. Las mujeres cada vez más logramos ser valoradas por nuestro talento y liderazgo en diferentes áreas. La lucha ha sido difícil y constante, si bien en muchos países se han logrado derechos importantes, algunos de ellos como: el derecho al voto, educación e igualdad ante la ley. Aún tenemos mucho que hacer en cuanto al derecho laboral y la igualdad de condiciones. Considero que es importante hacer una pausa y meditar el hecho de ver a la mujer como una parte determinante del crecimiento, economía y social de un país.

En la actualidad, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la participación laboral femenina registró un promedio del 45%, ha sido el porcentaje más alto desde el 2005. Si bien es importante mencionar que hoy en día las mujeres nos enfrentamos a la brecha salarial, no debemos pasar por alto que la cámara de diputados busca atender un tema relacionado con leyes federales, esto con la intención de buscar garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Gracias al empoderamiento y voz de las mujeres, día con día somos más personas que nos unimos a la petición de nuestros derechos, tal es el caso de la iniciativa de Licencia Menstrual, la cual consiste en poder faltar a nuestras labores hasta por tres días con goce de sueldo en caso de contar con un certificado de diagnóstico médico de dismenorrea incapacitante. ¿Cuándo lo hubiésemos imaginado? En mi opinión de aprobarse por el Congreso de la Unión daríamos un salto gigante a nuestros derechos como mujeres.

Desde que inicie mi vida laboral me enfrente con algunos retos un tanto complejos de lidiar, pero persistí, no escuche malos comentarios de que yo era joven y que por ser mujer no podía ocupar un cargo o dar mi punto de opinión.

Es importante seguir trabajando en la eliminación de barreras que limitan el acceso de las mujeres a oportunidades empresariales, incluyendo la maternidad, la cual representa un reto para la mujer en la industria. Hablando desde mi experiencia, hoy en día me siento muy orgullosa y feliz de pertenecer a una empresa que se preocupa por sus colaboradores en general, pero sobre todo que busca desarrollar las habilidades y crecimiento de las mujeres poderosas a través de su cultura y nuevas oportunidades que brinda.

Estoy agradecida porque ser madre no ha sido una limitante para seguir desarrollándome profesionalmente, haciendo un balance en mis actividades de trabajo y tiempo en familia. Poder laborar en una compañía donde las mujeres tenemos los mismos derechos, somos líderes y ocupamos puestos que por años atrás no podíamos, me hace sentir plena y feliz.

La autora es miembro del comité Laboral de Index Nuevo León.