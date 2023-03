Víctor Romero: Tesla en Nuevo León

El miércoles pasado, Elon Musk al final del Investor Day, anunció que su próxima giga fabrica se abrirá en México.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Me sigue impresionando la visión de Elon Musk en cuanto a cómo visualiza el mundo para los próximos años; una visión que es transformar la forma en que hemos vivido desde la revolución industrial, hasta el día de hoy. Tarea nada fácil llevar a cero las emisiones de CO2; actualmente se cuestiona qué tan verdes son los autos eléctricos cuando la industria que genera la electricidad es la que más produce emisiones de CO2 (Y por mucho, la brecha entre la segunda industria es abismal)

Parte del proyecto de Elon es participar en la generación de electricidad (paneles solares), almacenamiento (bancos de baterías) y que el transporte sea eléctrico. Suena sencillo, pero detrás de esto, todas las industrias requieren trabajar en hacer más eficientes sus equipos, ¿se imaginan un mega buque de carga que se mueva mediante el uso de celdas eléctricas y bancos de baterías?, en lo personal, no alcanzo a dimensionar cómo tendría que funcionar.

En las redes sociales se ha hablado acerca de quién trajo la planta a México, cuando lo más importante es el resultado, se logró traer. ¿Ustedes recuerdan que presidente, gobernador o presidente municipal llevó la planta de VW a Puebla? Yo no, pero sé que VW está en México y ha permanecido muchos años en nuestro país.

Desde el punto de vista de tecnología, ¿qué significa el que llegue la planta de tesla a México?, bueno, los equipos de Elon Musk, se caracterizan por desarrollar la mayor parte de su tecnología, en base a conocimiento científico; los mexicanos somos creativos por naturaleza, flexibles (nos adaptamos rápido) lo que creo que nos falta a la mayoría es la disciplina en los procesos (me incluyo). Tesla, por lo que significa para los jóvenes, jugará un papel importante para inspirar; acercar a las universidades, estudiantes y emprendedores.

La planta se instalará en el Municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, sí, se instalará en México, cualquier persona que viva en el sur o en el centro del país, no requerirá visa para trabajar en una planta de Tesla, vive en México y solo requiere viajar unas horas y ser perseverante para integrarse, todos ganamos, me encantaría que nuestros gobernantes dejen a un lado lo Fancy (protagonismo) y se enfoquen en el fondo (generar bien común para todos los ciudadanos).

Si estuviese en la Universidad en este momento con la experiencia acumulada que llevo, sin dudarlo estaría en este momento especializándome en un lenguaje de programación en línea, Tesla solo es un botón, de lo que podemos hacer que suceda en nuestro país.

Hoy acompañé la escritura con un vaso de leche sabor chocolate, hace mucho que no veía esta marca de leche y me encanta porque sabe intensamente a chocolate y la textura es bastante densa. El café, me lo tomaré por la tarde; por cierto, ¿sabían que llegó a Monterrey el pasaporte del café? Muchas gracias a mi hija Sara que me lo regaló en mi cumpleaños, ya empecé a platicar con los baristas y a disfrutar de sus mezclas y procesos que hacer para darle una identidad a su cafetería.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de sus familiares y amigos.