Irma Gámez: “Construyendo redes de sororidad”

Recordemos que el 8 de marzo es una fecha que se conmemora y no se celebra, es un día destinado al reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas, de la lucha de nuestras antepasadas; por lo que, la Universidad de Monterrey como cada año realiza UDEM x TODAS, evento que busca promover el liderazgo de la mujer con el objetivo de reconocer su valor y con ello impulsar su liderazgo, que contribuya a la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, sostenible y equitativa.

No podemos olvidar que el liderazgo de las mujeres es fundamental para la creación de un mundo más igualitario, por ello el lema de ONU Mujeres: “empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad”; y este liderazgo se consigue a partir del empoderamiento de niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, mujeres que día a día salen a luchar por sus derechos en sus diferentes ámbitos.

Hablamos de una población de atención prioritaria que no representa una minoría, al contrario, representa la mitad de la humanidad, y que históricamente han sido confinadas al espacio privado y que debido a la guerra fue que inició su acceso al ámbito público y poco a poco se ha ido permeando su estadía en el mundo laboral, y no obstante a que han sido pocas las que han conseguido hacer añicos el techo de cristal, hay otras más que siguen intentando hacerlo. Por lo que, las que ya lo logramos necesitamos convertirnos en puentes y juntas tender redes de sororidad para que cada vez sean más las mujeres que rompan el techo de cristal, que salgan de las arenas movedizas, que no se estanquen en un suelo pegajoso y que no caigan ante un acantilado de cristal.

Trabajemos en un liderazgo con una base centrada en la sororidad, término acuñado a Marcela Lagarde, una mujer que ha buscado ser ese puente para cientos más. Ella define la sororidad como “una forma cómplice de actuar entre mujeres”, de apoyarnos entre nosotras para llegar a puestos de toma de decisión en las distintas esferas del mundo; gobierno, academia, empresas, sociedad civil; generando espacios seguros para todas las personas.

En UDEM x TODAS tenemos claro que impulsar a la mujer y reconocer su liderazgo, además de empoderar a la humanidad, nos concede una sociedad más humana, con una mayor orientación a las personas, un mayor compromiso social, más empática, con escucha activa y cooperativa. Una sociedad inclusiva que considera a todas las personas por su condición de seres humanos. Sostenible al lograr la igualdad de la mujer para que forme parte de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible y equitativa al considerar las particularidades de cada grupo que conforma la sociedad.

Por lo que este año tenemos 42 espacios de formación destinados a reconocer los logros de todas las mujeres, con temas que nos invitan a seguir siendo redes para continuar empoderándonos, empoderar a otras y empoderar al mundo.

En esta tercera edición contaremos con espacios destinados no solo a la capacitación con panelistas y conferencistas nacionales e internacionales, sino también al arte con murales y con la participación de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Estado de Nuevo León presentando un “Homenaje a la Mujer”.

Porque el empoderamiento de las mujeres es multidisciplinario, es dinámico y está vivo en cada una de nosotras, en cada niña que sueña en ser astronauta, bombera, científica, deportista, abogada, veterinaria, policía o bailarina; está vivo en cada adolescente y joven que sigue soñando que lo puede lograr, que poco a poco lo consigue; está vivo en cada mujer que rompe los esquemas.

El empoderamiento está en todas y cada una de las mujeres del mundo que sueña y consigue hacer una realidad sus sueños, y juntas lanzan una red sorora que brinda un soporte al puente que muchas más están cruzando con pasos pequeños pero certeros. Una red que las atrapa las arropa y las impulsa a seguir adelante, a continuar su camino y ser líderes de un mundo para toda la humanidad.

La autora es Especialista en Atención de Casos del Centro de Equidad de Género e Inclusión UDEM. Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos con mención Summa Cum Laude cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León