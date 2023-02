Olivia Arciniega: ¿Y tú eres un líder con sentido humano?

Quisiera empezar por lo que para mí significa el Sentido Humano. Es un auténtico interés por el Bienestar integral de las personas; son palabras que empleamos constantemente, pero pocas veces entendemos el significado y menos veces la aplicamos en el día a día.

Sin duda muchas organizaciones y los líderes de las mismas estamos comprometidos con el sentido humano, los beneficios; son innumerables, como ejemplo: colaboradores más comprometidos con los resultados del negocio, mejor imagen de la compañía, herramienta de retención, etc.

Sin embargo, hoy en día aún existen organizaciones en las que no se vive el Sentido Humano, colaboradores que viven en ambientes organizacionales que no los nutren, que no muestran empatía, ni sensibilidad al respecto.

Si bien es cierto después de la pandemia las organizaciones cambiaron a esquemas híbridos, por necesidad mas que por un tema de Bienestar Integral. Hoy muchas organizaciones han regresado a los “viejos esquemas” lo podemos ver simplemente en las famosas horas pico, nuevamente saturadas de autos, de colaboradores que regresan a sus casas después de cubrir las mismas jornadas que tenían antes de la pandemia, entonces no aprendimos nada o casi nada.

¿Podemos hablar de Sentido Humano cuando nuestros colaboradores salen a las 6am para llegar a sus oficinas y regresan a casa a partir de las 7pm en el mejor de los casos? Teniendo solo unas horas para cubrir todas las exigencias del día a día.

Colaboradores que si se van “temprano” es decir a su hora son mal vistos, que si piden vacaciones sienten “pena” al solicitarlas.

Cada uno de los lideres que colaboran en una empresa deberían tomar con mayor responsabilidad este tema y asegurar que sus colaboradores tengan horarios; que desde luego cubran las necesidades del negocio, pero que les permitan disfrutar de esa otra parte de la vida, la parte personal.

Los líderes en las organizaciones tenemos un compromiso, asegurar de compartir buenas prácticas. “practicas” con Sentido Humano.

Si bien es cierto depende del giro de tu negocio tendrás necesidad de horarios diferentes, esquemas de lunes a sábado etc.; no obstante, lo más importante es irnos convenciendo, que el respeto no solo es en el trato a los trabajadores, también tiene que ver con el respeto a su tiempo, a su jornada, a su vida, a los diferentes círculos que conforman a cada trabajador.

¿Quieres tener colaboradores que conocen lo que significa el Sentido Humano porque la escuchan en los pasillos, o porque la viven?

La autora es Vicepresidenta de Recursos Humanos en una prestigiosa empresa de autopartes, es Asociada de ERIAC Capital Humano donde participa en el Comité de Sentido Humano.

Contacto: contacto@eriac.com.mx