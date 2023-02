Hiram Peón: Encontrando el camino al autoconocimiento

“Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni siquiera quieren encontrarlo” Alicia en el país de las maravillas, película de Walt Disney.

Pareciera que, como el conejo de la película, corremos sin sentido porque no tenemos tiempo.

Vivimos llenos de ansiedad, queremos encajar en distintos mundos y no pertenecemos a ninguno.

A menudo nos preguntamos si estamos en el “camino correcto” o “vamos rumbo al fracaso” y para evitar, tanto el fracaso como la certeza, optamos por evadirnos y confiar en lo que otros dicen o en lo que el “compadre” opina.

Todo esto nos trae incertidumbre, nos sentimos perdidos, pero aún así hay algo en nuestro interior que nos hace confiar en que todo saldrá bien.

Optimismo, fe, confianza en uno mismo.

Tiene muchos nombres, pero lo principal es que hay momentos en que perdemos el miedo y asumimos que todo lo que hay que hacer es seguir caminando.

No importa si estamos en el camino correcto o no. No importa si estamos en el camino de alguien más.

El secreto está en perder el miedo.

Para tener tranquilidad y deshacernos de la ansiedad, primero debemos tener claridad. La única manera de tener claridad es perdiendo el miedo.

De alguna manera nos damos cuenta que el miedo es una creación de la mente para protegerse ella misma.

La mente trata de protegerse y protegerte para que no sufras, está bien protegerse, pero eso no debe frenar la intención conocerte a ti mismo, de asumir el propósito de tu vida.

Al final del día todo parece indicar que parte del propósito de la vida es el autoconocimiento y el crecimiento espiritual, como persona.

Cuando pierdes el miedo puedes ver lo que realmente eres como persona, lo que tienes y lo que te falta, también puede darte cuenta hacia dónde vas y que obstáculos tienes que vencer o resolver.

Todo eso te da claridad. Y, cuando tienes claridad todo se vuelve transparente, nada está oculto a tu observación.

Pero esa claridad, tener claridad, te va a llevar a otro tipo de problemas: te vas a dar cuenta que es muy fácil resolver lo que está en tu ámbito, lo que está en ti y que si te concentras en lo que te es propio avanzaras con mucha rapidez y ganaras un nivel de autoestima que te empoderará.

Y esto representa otro problema. Fácilmente volverás a caer en las falsas ideas, en la soberbia y las creencias de que todo lo puedes.

Es como una espiral ascendente. La misma espiral que un día fue descendente y que te llevo al temor, al concepto de fracaso y a la baja autoestima. A la depresión.

Pero cuando la espiral es ascendente, entonces empiezas a vibrar con todo lo que te rodea.

La metáfora de la espiral es muy interesante. Puedes pensar en ella como una con círculos muy abiertos, en constante ascenso, pero de manera tan lenta que parece que no está pasando nada. Esto es como transitar un camino llano y con una pendiente tan imperceptible que parece que el camino está parejo.

También hay espirales de vida, con círculos muy cerrados, en donde el ascenso es pronunciado y muy rápido. Cada mes hay algo nuevo, un reto nuevo, un negocio nuevo, un proyecto nuevo. Siempre hay algo que reta tu intelecto y te obliga a dar un poco más de lo que se espera, de lo que tú mismo esperas.

En una pendiente como esa, con círculos cerrados, no hay mucho tiempo para cuestionarse. La autoestima tiene que estar firme y la claridad es total. El resultado, que es inmediato y abundante, alimenta muchos niveles de motivación, principalmente los intrínsecos, los que residen dentro de la persona.

Uno se da cuenta que está en un camino que le permite mostrarse como realmente es, sin máscaras y sin temores. Uno está seguro de lo que está haciendo. Uno está en el camino del autoconocimiento.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Contacto: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon