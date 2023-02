Miguel Moreno Tripp: Friendshoring

Este es un término relativamente nuevo. De hecho, fue usado primeramente en el artículo Re-Forge Strategic Alliances and Check China Abroad, Rebuild Economy at Home de Elaine Desenzki y John C. Austin, en julio de 2020 publicado en Newsweek. A su vez, mencionan a Bonnie Glick del USAID que utilizó el término “allied-shoring.”

En ese artículo, más allá de la traducción, se explica que “allied-shoring implica apoyarse en asociaciones económicas con aquellos que comparten nuestros valores e intereses estratégicos. Significa reconstruir nuestra economía con amigos cercanos con los que ya tenemos redes de producción y servicios empresariales estrechamente vinculadas, como Canadá, México, Costa Rica y territorios estadounidenses como Puerto Rico y Guam.”

Debido a la disrupción de las cadenas productivas originadas en China, el precio del transporte de contenedores se fue a las nubes. Adicionalmente, se puede decir que la ventaja competitiva del costo de mano de obra en China ha decrecido. Encima de todo, entraron en vigor nuevos requerimientos de origen en la zona T-MEC. Veamos algunos datos de esta región.

De acuerdo con información del Banco Mundial, la población de México es de 127 millones de habitantes, la de Estados Unidos, 332 millones y Canadá solamente 38 millones. El tamaño del PIB es otra cosa: México USD 1.3; Canadá, USD 2.0 y Estados Unidos USD 23.3 trillones (notación americana), ¡casi 18 veces el tamaño de la economía mexicana! Con estos datos, la región T-MEC representa poco menos del 27% de la economía mundial.

En el Boletín Anual 2024 de Crowe, se comentaba que “… Por componentes de la demanda, de acuerdo con el World Bank con datos para el 2021, el PIB en México está compuesto principalmente por un 77.9% por el consumo privado, un 41.1% de exportaciones y un 42.6% de importaciones, considerando los tres componentes más importantes. La balanza comercial es, por tanto, de menos -1.5%.

Sin embargo, el comercio internacional de México es un monto de importancia mayor al consumo privado. En perspectiva, México partió de un 30.7% de comercio como porcentaje del PIB por allá de 1994 hasta llegar a un 83.6% en 2021 … el Mundo es de 56.5% del PIB mundial … México tiene una clara vocación al comercio internacional que explica mucho de la situación actual y de las perspectivas de la economía mexicana.”

Más aún, “Un aspecto para considerar es la estrecha relación entre la economía mexicana y la americana. Hay una fuerte correlación de los ciclos económicos de México y Estados Unidos ya desde que entró en vigor el TLC y recientemente con el TMEC.

Se estima que las exportaciones de México hacia Estados Unidos son un poco más del 80% de las exportaciones no-petroleras. Además, las remesas familiares que llegan a México vienen en más del 90% desde ese país, así como un 30% a 40% de la Inversión Extranjera Directa.

El monto anual de remesas para 2022, de acuerdo con BANXICO, fue de USD 58,497 millones, un incremento del 13% con respecto al 2021. Muchos analistas consideran que pudiéramos estar a las puertas del “México-moment”. Sin embargo, hay un gran pero: la mentalidad.

Ps. ¿Por qué importar ideólogos de regímenes perdedores para la educación de los niños, el futuro de México? Por la misma razón que quieren destazar al INE y que secretarios que debieran gobernar para todos, darán “batalla”: para evitar la alternancia. Dejarían de ser políticos: su primerísima misión es hacerse del poder y la segunda es no soltarlo a como dé lugar. El único cambio además del quítate tú para que me ponga yo, es implantar el modelo cubano-venezolano.