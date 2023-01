Thomas Michael Hogg: Cash is King in 2023

Cuando se trata de hacer crecer las empresas o de responder ante condiciones inesperadas del mercado, tener suficiente liquidez es sin duda muy crucial.

Uno de los indicadores financieros que más he revisado con los Dueños/as y Directivos de las empresas dentro de la Planeación para un exitoso 2023 es el “Cash Conversion Cycle”.

El ciclo de conversión de efectivo (CCC) es una métrica clave que se usa para evaluar la eficiencia de las operaciones y de la gestión de una empresa. Este indicador mide cuánto tiempo lleva convertir las inversiones en inventario y otros recursos en efectivo a través del esfuerzo de ventas.

Hay que medir y mejorar cuánto tiempo tarda la empresa en vender su inventario, cuánto tiempo tarda en cobrar las deudas, y cuánto tiempo tiene para pagar sus facturas sin incurrir en sanciones.

Entonces los días de inventario, días de crédito a clientes (cuentas por cobrar) y días de proveedores (cuentas por pagar) tienen un alto potencial de mejora.Las empresas no quiebran por no vender, las empresas quiebran por no cobrar.

El tema de la cobranza, la negociación con proveedores y el manejo de inventarios son estrategias financieras donde hoy en día se deben contar con mejores prácticas y buscar ser el número 1 en su mercado.

Por ejemplo, si una empresa tiene inventario para satisfacer la demanda hasta 35 días, el promedio en que liquida sus cuentas por cobrar a sus proveedores es de 30 días y tarda alrededor de 41 días para que sus clientes salden sus deudas, la fórmula se vería de la siguiente manera: 35 - 30 + 41= 46 días.

El ciclo de conversión de efectivo de esta empresa es de 46 días.

Dependiendo de la industria, el número de días varía y mientras más bajo sea el número dentro de la industria, es una señal de una buena eficiencia en la estrategia comercial financiera. En muchas industrias y cadenas de valor hay un alto poder de las empresas que venden al consumidor final.

En el Retail, en especial la compañía líder en el e-Commerce Amazon, logra tener un ciclo de conversión de efectivo negativo.

De hecho, es el secreto de su éxito porque logran generar liquidez a corto plazo para seguir expandiendo el negocio.

A partir de 2017 Amazon empezó a mejorar sustancialmente su “Cash Conversion Cycle” logrando -26 días. Prácticamente, significa que Amazon tiene casi treinta días antes de que venza el pago a sus proveedores, mientras que ya ha generado efectivo para el negocio vendiendo artículos en su tienda en línea.

Otra mejor práctica para que las organizaciones conserven el efectivo es volver a examinar sus inversiones de capital.

Las empresas que logran reducir el gasto en proyectos de capital pueden liberar rápidamente una cantidad significativa de efectivo y aumentar el ROIC (Return On Invested Capital), la métrica más importante de la creación de valor financiero.

Esta estrategia es aún más importante en mercados competitivos, donde el ROIC está ligado al costo de capital. Según nuestra experiencia, las organizaciones que se enfocan en acciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de capital y activos pueden reducir los costos y los plazos del proyecto hasta en un 30 por ciento para aumentar el ROIC entre un 2 y un 4 por ciento.

Al final, durante el año hay una serie de iniciativas paralelas que se deben enfocar y ejecutar. Negociaciones con proveedores y clientes donde las condiciones comerciales deben tener un enfoque en rentabilidad y márgenes, pero al mismo tiempo en asegurar buenas condiciones para nuestro “cash flow”.

Múltiples proyectos de ahorro y la optimización de inventarios son otras estrategias que aportan a tener una mayor competitividad financiera.

Entonces, la gestión e implementación de “sprints financieros y comerciales”, como nosotros en TMH Consulting & Investment Group lo llamamos, son fundamentales para lograr un crecimiento rentable y sustentable financieramente hablando.

El equipo de Alta Dirección debe entender y empujar las palancas financieras. Cuando todos en la empresa tienen una mayor preparación y aplicación en su toma de decisión financiera y frugal, vamos a convertir un negocio temporal en una empresa sostenible. Recordamos que “Cash is King”.