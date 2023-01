Alfredo Esquivel: Facilidades Administrativas en Materia Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos

El pasado 16 de enero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León un acuerdo de facilidades en materia ambiental, lo anterior es con la finalidad en dos sentidos importante, la derivada de preservar el medio ambiente del Estado y seguir con las campañas de concientización e incentivación a una conducta de cambio de tecnología y de procesos de producción y transformación más limpios y principalmente en el control del cumplimiento de las obligaciones en materia de este impuesto.

Es necesario destacar que el Gobierno en deber de apoyar los distintos actores de la economía del Estado, había otorgado en el ejercicio 2022, facilidades administrativa, se vio la necesidad de otorguen para este 2023, nuevamente un esquema de facilidades, buscando una reactivación económica post-pandemia y que a manera de que el sector económico de la construcción pueda seguir invirtiendo recursos a favor del medio ambiente y prevenir afectaciones negativas en la construcción y adquisición de vivienda en el Estado.

Una vez, señalado las principales causales de la emisión del Acuerdo de Facilidades mencionado el acuerdo señala que para acceder a este beneficio y poder pagar la tasa del .8 cuotas en lugar de 1.5 cuotas establecidas en la ley en la materia, es necesario presentar:

Una solicitud de adhesión al Acuerdo de Facilidades en la Subsecretaria de Administración Tributaria, de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, justificar la emisión de comprobantes fiscales CFDI en los términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y cumplir con los siguientes requisitos; además de la mencionada solicitud de adhesión; estar inscritos en el Registro Estatal de Contribuyente con la obligación de presentar declaración y pago definitivo mensual del impuesto; contar con un domicilio registrado en el Estado; no contar con créditos fiscales estatales no cubiertos a su cargo; estar al corriente de las contribuciones estatales, por las que estuviera obligado, al momento de presentar el aviso; presentar toda aquella información que le requiera la Subsecretaria de Administración Tributaria; señalar en el comprobante fiscal la base del impuesto así como el monto del impuesto; no tener medios de impugnación alguno en contra de las contribuciones contenidas en las presentes facilidades o contra facilidades otorgadas anteriormente y no gozar de ninguna otra facilidad administrativa de las publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

El domicilio para presentar la solicitud mencionada es de 5 de mayo número 505, primer piso, código postal 64,000, en Monterrey, N.L., es importante destacar que este acuerdo estará vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado, hasta el 31 de diciembre de 2023.

El autor es Coordinador de Fomento a la Formalidad y Cultura Contributiva.

Contacto: alfredo.esquivelb@nuevoleon.gob.mx