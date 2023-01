Vanessa Villarreal: Pensamiento Integrado, información de valor para revelar

Crear un negocio o mantenerlo a flote en medio de economías que transitan por escenarios de incertidumbre no es tarea sencilla, es por esto que las empresas deben contar con equipos de personas que identifiquen oportunidades sobresalientes, mitiguen los riesgos a los que son sujetos y sepan comunicarlos con transparencia para dar mayor confianza en su rendición de cuentas a los grupos de interés tales como clientes, comunidad, empleados, inversionistas, reguladores, entre otros.

En el más reciente reporte del Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA) 2023 Risk in focus, Hot topics for internal auditors se señala la difícil tarea que es navegar y auditar en la tormenta perfecta de riesgos entrelazados de alto impacto, tales como tensiones geopolíticas, escasez de materias primas, cuellos de botella en cadenas logísticas, ciberataques, falta de transparencia en las cadenas de suministro y temas económicos y financieros relacionados con la liquidez, inflación, costo de vida, huelgas, etc.

Los principales resultados de sus encuestas indican los siguientes conceptos como los que generan mayor preocupación a las organizaciones: administración y diversidad del talento humano, macroeconomía y geopolítica complejas, cambio climático y sostenibilidad medioambiental y finalmente, cadenas de suministro; en los últimos cuatro años estos criterios han ocupado distintos lugares en el listado pero siempre en las más altas posiciones del ranking de temas a enfrentar.

La profesión contable tiene la encomienda de generar información financiera que sea útil para la toma de decisiones, así como la tarea de calcular y expresar la utilidad que genera una entidad para determinar la capacidad de generar valor y beneficios para los diferentes usuarios internos y externos a la organización.

Al vincular los riesgos previstos que causan inquietud en las compañías con el alcance de la contabilidad, se puede inferir que los datos reportados a nivel financiero no alcanzan para cumplir con los requerimientos necesarios para estructurar una estrategia de permanencia como negocio en marcha para las entidades del futuro.

Ahora se requiere revelar y divulgar datos no solo en la dimensión financiera, sino también aquellos que respalden la capacidad de la firma para crear y proteger riqueza social y ambiental.

A través de los reportes que una empresa emite se pueden detectar los temas prioritarios en su agenda, las señales de su responsabilidad, apertura y honestidad en la revelación de sus condiciones indicando lo que a su consideración, es útil, relevante y oportuno para que los interesados en ellos, identifiquen las ventajas, beneficios y su valor.

Han existido muchos esfuerzos de revelación para cubrir las nuevas dimensiones que requieren ser presentadas tales como Global Reporting Initiative (GRI), Sustentability Accounting Stardards Board (SASB) e Iso 26000 Reponsabilidad Social entre otros, donde, la evolución más reciente fue durante el año 2021, donde el Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC) se unió a SASB para crear la Fundación de Reportes de Valor (VRF) para concentrar la divulgación en el Reporte Integrado.

El pensamiento integrado en una organización permite que los elementos que participan fluyan de manera natural y se tengan consideraciones activas de la conectividad, interdependencia e interrelación de las unidades operativas y funcionales del capital que utiliza y las actividades que impacta.

Todo esto se puede mostrar a través de un Reporte Integrado que permite ofrecer comunicación concisa sobre cómo se relacionan la estrategia, la gobernanza, el rendimiento y las perspectivas de una organización, en el contexto de su entorno y con esto conducir a la creación de valor a corto, medio y largo plazo para cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de la información, promover enfoques coherentes y eficientes al abarcar, comunicar y estandarizar rangos completos de factores que materialmente afectan la habilidad del cumplimiento de la estrategia, mejorar la rendición de cuentas sobre la base de capitales (financiero, físico, intelectual, humano, natural, social y relacional) y apoyar el pensamiento integrado en la toma de decisiones.

Las empresas que tengan la capacidad de presentar comunicación específica, vinculada y dinámica que permita visibilizar el pensamiento integrado y conectado será la que podrá articular y focalizar el impacto de los riesgos en su modelo de negocio y crear estrategias de permanencia en el mundo profesional que requieren actores cada ves más adaptados, creativos, empáticos y que sepan resolver problemas.

No todo lo que cuenta, se puede contar y no todo lo que se puede contar, cuenta. Albert Einstein

La autora es Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Región Norte, de la Escuela de Negocios.

Contacto: vanessavillarreal@tec.mx