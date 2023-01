Erizol Adame: Se actualizan las cuotas por expedición y referendo de licencias de alcohol

Siempre agradecidos con Financiero Bloomberg, que una vez más, nos permite difundir la cultura fiscal de nuestra ciudad.

Y bueno, con la finalidad de generar información que incentive el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, es importante repasar que desde el 18 de mayo de 2011 se publicó la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León.

En ese sentido, a partir de 2011, para que un contribuyente pueda comercializar alcohol, ya sea venta, expendio o consumo, debe contar con la licencia de alcoholes que expide la Dirección General de Servicios al Contribuyente de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Tesorería (DGSC del SAT NL); y además de ello, refrendar ese derecho cada año.

Por su parte, la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, es la que prevé las cuotas que se deben pagar por los derechos por expedición o refrendo de una licencia estatal de alcoholes; esto es, de acuerdo al giro del negocio, municipio en que se ubique, metros cuadrados, área de atención al público, capacidad, etc.

En ese sentido, aquellos contribuyentes que tengan esta actividad deben saber que el pasado 13 de enero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial el Decreto 295, por el que se reforma la Ley de Hacienda del estado de NL, en donde podemos observar una modificación en las cuotas para el pago de derechos por la expedición y refrendo de licencias de alcohol.

En la exposición de motivos del Decreto 295, podemos advertir que el ajuste a las cuotas está orientado a fortalecer la administración y control del trámite, con la finalidad de que se traduzca en una mayor eficiencia en la prestación del servicio. Lo anterior, considerando que Nuevo León ocupa el primer lugar en gasto absoluto y per cápita en bebidas alcohólicas, mientras que en promedio nuestra entidad recauda menos de un 40% del resto de las principales entidades en este rubro.

Finalmente, no debemos olvidar que existen consecuencias en caso de incumplir con alguna obligación, o bien, si incurrimos en alguna infracción como no contar con la licencia estatal o no refrendar el pago de derechos de la misma.

Y aquí resulta indispensable mencionar que si no cuento con la licencia estatal de alcoholes, la multa va de los $33,677.00 hasta los $240,550.00.

Además de acuerdo al caso concreto, las infracciones puede implicar la clausura temporal del establecimiento por un término de 5 a 15 días, o bien su clausura definitiva.

De ahí que, retomando la obligación de pago del refrendo, debemos tener muy en cuenta que la Ley de Alcoholes señala que a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio, se debe realizar el pago del refrendo anual.

Además considera que la Tesorería podrá revocar la licencia de alcohol por falta de pago de los derechos del refrendo.

Cumplir con tus obligaciones es muy sencillo, puedes acercarte a la Dirección General de Servicios al Contribuyente del SAT NL, a través del teléfono 81 20 33 24 20, o bien a través de nuestro chat en línea http://egobierno.nl.gob.mx/ en la opción “Consulta a un asesor en línea” para revisar de forma particular tu situación, o bien, acudir directamente a nuestras oficinas en la planta baja del edificio de Pabellón Ciudadano.

Nuestra misión es facilitar el cumplimiento de obligaciones para los contribuyentes, es por ello, que en el SAT NL incentivamos el cumplimiento voluntario y oportuno.

En Nuevo León, al pagar impuestos juntos contribuimos y nos fortalecemos para crecer.