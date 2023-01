Rosa Nelly Trevinyo: ¿Cuántos consejos son demasiados?

Hace unos días, un empresario familiar con quien coincido regularmente en las reuniones del Consejo de Administración de una oficina familiar, me preguntó con genuina preocupación:

- Doctora, ¿en cuántos consejos participa Usted?

- Actualmente, en tres—le respondí.

- Y, ¿cómo sabe cuántos consejos son demasiados?

La pregunta me pareció interesante y profunda… El tipo de cuestionamiento que un consejero de administración equilibrado, responsable, diligente y comprometido se hace.

Y es que, en una época post-pandemia en que las responsabilidades de los consejeros se han incrementado sustancialmente, cada vez son más los consejeros externos e independientes que participan, simultáneamente, en múltiples consejos de administración. Suena contradictorio, ¿verdad?

Si bien la posición de consejero externo e independiente es redituable, hay que tener cuidado. Acumular “posiciones” o “asientos” conlleva riesgos—para la empresa y para el propio consejero. Los consejeros sobrecargados catalizan desastres. Y la mayoría de las veces lo hacen, “sin querer queriendo”.

Y es que, para que un Consejo de Administración funcione adecuadamente, un buen apellido o una excelente reputación, no basta. Formar parte de un Consejo de Administración es un compromiso profesional y moral que implica, por lo menos, 270 horas de trabajo al año. [Si Usted es consejero, multiplique esas horas por el número de consejos en que participa].

Como consejeros externos e independientes debemos tener el tiempo no sólo para realizar nuestras propias labores (trabajo principal) sino también para poder asistir a las reuniones—unas 8 ó 10 al año por consejo—, revisar los datos de la empresa y participar en los comités del órgano de gobierno. Igualmente, debemos estar preparados para atender llamadas y reuniones diarias en caso de que la empresa entre en crisis.

Un consejero sobrecargado, o desbordado, no es eficiente ni efectivo… No tiene el tiempo ni la energía para profundizar en lo que sucede. Además, va tan rápido que no alcanza a percibir, ni a entender, las dinámicas empresariales. No observa los detalles. No encuentra “huecos” ni áreas de oportunidad.

Varias investigaciones han estudiado cómo afecta al rendimiento de la empresa, el hecho de que sus consejeros externos e independientes pertenezcan a múltiples consejos de administración. El resultado es claro: Alcanzando un cierto umbral, entre cuatro y cinco consejos, los indicadores de rentabilidad y gobierno corporativo de la empresa sufren. ¿Por qué? Por falta de dedicación: los consejeros no pueden atender adecuadamente sus obligaciones.

En resumen: Servir en más de cuatro consejos puede ser irresponsable y negligente. Así que, cuidado con los consejeros que ocupan más “asientos” de los que pueden manejar de forma competente. Existe una fina línea entre un consejero ocupado y un consejero desbordado…Y por el bien de todos, hay que tenerla clara.

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.