Víctor Romero: 2023, el año

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de Café y Tecnología de hoy.

Después de pagar tarifas cercanas a los 15,000 dólares por contenedor por enviar productos de Asia a América, el near shoring cobró fuerza en los últimos meses. Favorecidos por nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos, tratados de libre comercio y ventajas de mano de obra competitiva (diría yo que es flexible y creativa); muchas empresas están viendo a Nuevo León y Coahuila para instalar sus plantas, gran parte a la industria de la manufactura y otra parte a fabricación en industrias diferentes.

Muchas empresas asiáticas traerán y buscarán nuevas tecnologías, por lo que nuestra región tiene una gran oportunidad de proponer nuevas soluciones que resuelvan los requerimientos de las empresas que llegarán. Por otra parte, la mano de obra especializada será punto medular para fortalecer la economía del noreste del país.

No le tengamos miedo a los robots, a la inteligencia artificial ni a la automatización; tengámosle miedo a pensar que las cosas serán igual que antes y no hacer nada al respecto. Probablemente, como lo he comentado en columnas anteriores, se reducirá la mano de obra para ensamblar (robots harán ese trabajo) pero se abrirán oportunidades de nuevas fuentes de empleo especializadas, ¿qué hacer?, a prepararse de inmediato.

Alguna vez un amigo me decía que las oportunidades son pelonas, si la dejas pasar, ya no la podrás tomar del pelo, se irá y alguien más la aprovechará. Hoy más que nunca, utilicemos los recursos que hay en el internet de capacitación, entrenemos nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestras capacidades; hoy no hay pretexto, la información ahí está y con prácticamente un costo cero.

Este año no asistí al CES en las Vegas y me preguntaba un colega, que ¿cómo platicaría acerca de lo que se presentó?; aunque hacerlo presencial es una súper experiencia, hay toneladas de información y video reportajes de todo el show, solo es cuestión de darse el tiempo para ponerse al día.

Les comparto un pasaje que escuché el domingo: “Levántate y resplandece”, es hora de hacerse brillar, para resplandecer y tener una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país; pero necesitamos entrarle todos, sino no va a jalar.

Hoy disfruté mucho desayunar con un muy buen amigo, escuchar historia de cómo se hace un empresario, no tiene precio, le agradezco mucho a Pepe M. su tiempo.

Acompañé la escritura con un buen café americano, caliente como el del “Rubio” y con muy buen cuerpo, diría al punto de un buen café.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.