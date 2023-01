Pablo de la Peña: Seis temas para la Prosperidad y el Bienestar de México en el 2023

Estamos iniciando el año 2023 y muchos de nosotros hemos deseado a familiares y amigos que tengan un año lleno de salud, bienestar y prosperidad, y sinceramente espero que así sea para todos, pero me gustaría compartir en este espacio seis temas a los que debemos poner atención como país, para que en realidad este 2023 se convierta en un año próspero para México.

Como ya sabemos los pronósticos de crecimiento de nuestra economía para este 2023 no son muy alentadores, pues he visto pronósticos de crecimiento que van desde el 0.8 por ciento de The Economist Intelligence Unit, hasta el 1.2 por ciento del Fondo Monetario Internacional, pasando por el 0.9 por ciento de la Encuesta del Banco de México a especialistas en economía del sector privado.

Así es que, si queremos mejorar esos pronósticos de crecimiento para nuestro país, al primer tema que hay que poner atención en este año es a la Formación Bruta de Capital tanto pública como privada.

Como hemos comentado en otras ocasiones la FBC en nuestro país ha caído de manera importante incluso desde antes de la pandemia.

De acuerdo con datos del INEGI, el Índice de la Inversión Fija Bruta en el 2017 era de 111.8 y en el 2019 cerró en 101.1, esto es una caída casi del 10 por ciento previo a la pandemia.

En septiembre del 2022 (último dato disponible) el índice fue de 98.9, esto muestra una caída del 11.5 por ciento respecto al índice de diciembre del 2017. Esto quiere decir que el dinamismo de la capacidad productiva en nuestro país se ha estado reduciendo por falta de inversión, por lo que será difícil empujar el Producto Interno Bruto para que tenga mejores niveles de crecimiento.

El segundo tema al que debemos poner atención es al sector exportador, que precisamente ha sido el sector que ha movido el crecimiento de nuestra producción y si no fuera por la recuperación de la economía de los Estados Unidos, nuestra economía no se hubiera recuperado después de la pandemia al ritmo que lo hizo.

Aun así, las expectativas para este año no son buenas para que continúe una dinámica creciente en el mercado de los Estados Unidos por el impacto que ha tenido la inflación en la capacidad de compra de las familias norteamericanas, por ello se espera una reducción en el ritmo de recuperación y como consecuencia, un impacto negativo en nuestra economía también.

Aunado a lo anterior, el tercer tema al que debemos ponerle atención es a la tasa de interés del Banco de México.

El banco central ha estado incrementando su tasa de interés con el doble propósito de combatir la inflación, pero también de no perder competitividad en el mercado externo; sin embargo, las altas tasas de interés también afectan pero de manera negativa las intenciones de incrementar la inversión productiva.

Así es que estos tres temas: Inversión productiva, sector exportador y tasas de interés, estarán interactuando de manera estrecha para impactar, ya sea positiva o negativamente, a nuestra capacidad de crecimiento en este año y a nuestra prosperidad.

El cuarto tema al que debemos ponerle atención de manera importante también tiene un impacto negativo en la dinámica económica internacional y por consecuencia también en nuestro mercado interno.

El cuarto tema es la guerra entre Rusia y Ucrania que está a unos meses de cumplir un año. Al inicio del conflicto la mayoría de los analistas internacionales estimaban que no duraría más de 3 meses, pero ya estamos por cumplir un año y la presión que este conflicto, al otro lado del mundo, sigue ejerciendo sobre el precio del gas, de los granos y de muchos otros productos primarios sigue siendo real.

Adicionalmente, no podemos descartar un escalamiento del conflicto ahora que se acercan las elecciones en los Estados Unidos.

El quinto tema es claramente crítico actualmente en México, es la inseguridad; más ahora con la sorpresiva captura de Ovidio Guzmán López, presunto líder en el tráfico de anfetaminas hacia los Estados Unidos y una de las cabezas del cartel de Sinaloa, será importante redefinir la estrategia nacional de seguridad interna. Hasta este momento podríamos pensar que el gobierno de López Obrador ha decidido dar un golpe duro al crimen organizado con la captura de “El Ratón”, pero en realidad no sabemos si solamente ha sido un movimiento táctico por la visita del presidente Biden a México, o en realidad terminó la estrategia de “abrazos y no balazos”.

Sea lo que sea, es un hecho que estos cuatro años del gobierno actual son ya los más violentos que hemos visto, y hasta este momento, no se visualiza una estrategia clara para mejorar la seguridad en cada uno de los rincones del país.

Finalmente, el sexto tema es meramente político-electoral. Tenemos dos eventos de suma importancia en este 2023 que, de alguna manera, serán precursores para lo que venga en el 2024.

En abril de este año se renuevan cuatro de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral y aún está en juego el “Plan B” sobre la reforma electoral que tiene impactos importantes en el funcionamiento del INE. Y en junio tendremos elecciones en Coahuila y en el Estado de México, los últimos dos bastiones del PRI.

Por acá en el norte se estima que el PRI y su coalición seguirá dominando Coahuila, pero no se ve tan claro en el Estado de México, es posible que, aunque la Coalición gane la gubernatura en ese estado, Morena y sus aliados ganen una buena cantidad de alcaldías, suficientes para incrementar su fuerza real hacia las elecciones presidenciales del 2024.

En resumen, estos últimos tres temas: guerra entre Rusia y Ucrania, Inseguridad en México, y el ambiente político-electoral rumbo al 2024 son temas que podrán impactar en nuestra salud y bienestar para este 2024.