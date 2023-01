Rosa Nelly Trevinyo: 2023, Afila el hacha y potencia tu empresa

Un leñador se encontraba talando un inmenso árbol en un bosque. Resoplaba y gruñía al intentarlo una y otra vez. Se veía desesperado. Una joven senderista al ver su cansancio y grandes esfuerzos se acercó y le dijo: “Si afilas tu hacha seguro que te cansarás menos y serás más productivo”. El leñador, asombrado por la interrupción de aquella mujer, le contestó: “Lo siento, pero debo terminar esto. No tengo tiempo para afilar el hacha. Estoy muy ocupado”… ¿Te suena familiar?

Ser dueño de un negocio no es fácil. Cuando somos empleados, tenemos un jefe que nos recuerda hacia dónde vamos y nos sugiere estrategias de mejora (obvio, me refiero a los buenos jefes…). Sin embargo, como dueños, la soledad del trono a veces confunde y ciega. Y es que, ante la necesidad de sacar el negocio adelante, en ocasiones no vemos que nuestras herramientas están en malas condiciones y que hay que “afilarlas” o incluso cambiarlas.

Definir el futuro de nuestra empresa requiere tomarnos un break. Y el inicio de año es el mejor momento para hacerlo porque usualmente estamos cargados de ilusiones. Reflexionar sobre lo que queremos y hacemos, escuchar a los demás y analizar las tendencias empresariales es básico para marcar o reorientar el rumbo de nuestro negocio. Así que, no esperes más, aprovecha estos 4 consejos para “afilar” tus herramientas y potenciar tu empresa.

1. La Misión: Crear Valor Económico y Social

Este 2023 la inflación, la posibilidad de una recesión y los altos tipos de interés nos empujan no sólo a ser más productivos, sino a crear valor—es decir, a generar riqueza (en el sentido amplio de la palabra). Y es que, si la empresa no crea valor económico y social, lo destruye. Así de fácil… Algunos tips que te sugiero para crear valor en tu negocio son:

a) PLANIFICA PARA LO MEJOR Y LO PEOR

La planificación de escenarios ayuda a las empresas a definir cómo responderán ante situaciones inciertas—por ejemplo, un crecimiento acelerado (escenario positivo) o una crisis (escenario negativo). Tener planes de acción adecuados (y aprobados) para enfrentar a tiempo estas situaciones permite aprovechar oportunidades y crear valor.

b) SUMA ESFUERZOS

Define: ¿Quiénes son mis mejores clientes? ¿Mis mejores proveedores? ¿Socios comerciales? Una vez detectados, acércate a ellos, nutre la relación y analiza posibilidades para sumar esfuerzos (ventas, costos, distribución, marketing). Todos estamos en el mismo barco. Es tiempo de cooperar para poder crecer.

c) ENFÓCATE EN EL MARGEN

La mejor manera de superar los obstáculos macroeconómicos es teniendo márgenes fuertes y estables—así que, no los pierdas de vista (control). Una manera de lograrlo es mejorando la productividad, i.e. desarrollo de talento, digitalización—es decir, “afilando” tus herramientas.

2. El Reto: Crecer… (o Desaparecer)

Este 2023 el mercado de fusiones y adquisiciones crecerá. Así, mientras algunas empresas buscarán unir estructuras y talento para potenciar utilidades; otras desparecerán. Las que no se fusionen ni desaparezcan, lograrán sobrevivir gracias a las alianzas estratégicas, las inversiones en marketing, el servicio al cliente y el uso adecuado de la tecnología.

3. La Exigencia: Ser Sustentable

Volverte verde no sólo ayudará al plantea, también a tu bolsillo. Comienza por sustituir el papel por lo digital. Ser más eficiente en el uso de tus recursos te ayudará a bajar costos. Generar riqueza conlleva sin duda beneficio económico, pero también compromiso social.

4. La Clave: Usar la Tecnología y Aprender a Desaprender.

Afrontar los desafíos de la era digital envuelve no sólo utilizar tecnologías y modelos de entrega de software que nos permitan bajar costos y ser más eficientes—por ejemplo, el software como servicio (SaaS)—sino también aprender a desaprender. Aprender a desaprender involucra decidir qué “afilar” y qué desechar; es sustituir conscientemente habilidades y competencias previamente aprendidas.

En conclusión: Aunque las expectativas de crecimiento económico no son halagadoras, yo estoy segura que este 2023 nos traerá valiosas oportunidades de desarrollo. Demos gracias por un 2022 lleno de retos superados, provechosos aprendizajes y múltiples satisfacciones, y ¡Hagamos de este 2023 nuestro mejor año!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.