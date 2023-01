Francisco Orozco: Rutas, Retos y Ratos para el 2023

Amiga y amigo lector, antes de iniciar con esta columna me permito extender un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este próximo gran año 2023. Éxito con todos los planes y metas propuestas para este año. Sin duda para este 2023 habrá nuevas rutas por emprender, algunos retos por tomar y ratos buenos y malos por pasar.

El elefante en la habitación es la inflación a nivel mundial. Las perspectivas económicas no parecen las mejores. Seguimos con muchos problemas en diversas industrias con la cadena de suministro que seguimos arrastrando por el COVID-19. Las empresas deberán hacer frente a la escasez y al aumento de los costos logísticos, así como a la volatilidad de los precios del mercado en las materias primas. Pareciera que este problema es un manojo de estambre revuelto que no se sabe por donde empezar a tirar para hallar la solución. El FMI estima que la inflación global en 2022 será en 8.8% y que disminuirá en 6.5% para este año. Ahora bien, habrá que ser cautelosos por las correcciones que se presentarán en los mercados y la economía por las decisiones monetarias que se implementaron para enfrentar a la pandemia.

Otra tema o tendencia que tendremos que dar seguimiento es todo los relacionado a la Sostenibilidad. Todos los cambios que hemos vivido en las últimas décadas en temas ambientales, de recursos materiales y humanos están repercutiendo para la toma de decisiones vitales en gobiernos y corporaciones para que las instituciones y sociedad perduren. Inversionistas y consumidores están poniendo atención a los criterios ESG o ASG (en inglés de Environmental, Social and Governance). Para este año las organizaciones deben asegurarse de que estos criterios estén al frente y en la esencia de su modelo de negocios. Será interesante el cómo se irá moviendo el tema de quién y cómo se certificarán las empresas sin que simplemente sea un cumplimiento más por parte de las diferentes autoridades.

¿Trabajo Presencial, Remoto o Híbrido? En el caso de nuestro país, México es el líder en el regreso a las oficinas. A finales del 2022 CBRE realizó una encuesta donde participaron 105 empresas de diferentes sectores y tamaños con el objeto de identificar el futuro del formato de trabajo. Las empresas durante 2022 comenzaron a pedir a los colaboradores y equipos a regresar a las oficinas.

Para este 2023 se espera que un 12% de las empresas puso en decisión de los empleados el regresar o no. Un 75% de los encuestados ya regresó activamente a las oficinas, 9% aún no sabe lo que pasará y un 3% regresará a discreción del empleado. Gran parte de los empleadores está de acuerdo con el trabajo híbrido a la vez que se está desarrollando las reglas del juego para la convivencia del trabajo digital y presencial.

Las empresas se encuentran con el gran desafío de buscar el equilibrio del bienestar de las personas con el cumplimiento de los objetivos corporativos. Este no es un tema menor, ya que está en la agenda de las nuevas generaciones en cuanto a la nueva fuerza laboral por lo que es sumamente importante para la atracción del nuevo talento laboral.

Por último, no podemos dejar a un lado a la inteligencia artificial y demás desarrollo e innovación tecnológica que integraremos a nuestro día a día. Algo que conocí durante el 2022 gracias a mis amigos de HolaWeb3 fue el GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer 3 por sus siglas en inglés) que es un modelo autorregresivo por parte de OpenAI que, a través de un chat, le puedes dar indicaciones a la inteligencia artificial para que pueda responder cualquier duda e incluso hasta el desarrollo de un ensayo. Es más, ¿quién no dice que esta columna no fue escrita por la Inteligencia Artificial? Más allá de un tema de ficción que definitivamente es una realidad, las organizaciones deben apuntalarse a conocer y entender este tipo de tecnología para poder aplicarla acorde a su contexto, pero sobre todo para no quedar fuera de la jugada en la sociedad.

¿Ustedes qué esperan para este 2023?, ¿qué otros temas habría que poner en la mesa para darle seguimiento? Los leo y de nueva cuenta les deseo lo mejor de lo mejor.

El autor es Director Regional del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Su correo es: jorozcob@tec.mx