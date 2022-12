Eduardo Treviño: Profesor en el área financiera

Esta época del año debería servirnos para reflexionar de manera profunda en lo importante que tenemos en la vida. Después de 2 años de pandemia de COVID, con un desgaste físico y emocional, debemos hacer un balance de las cosas, de nuestros aprendizajes y nuestras acciones a futuro.

Grandes autores en el área financiera han hablado del concepto de activos intangibles, estos activos que no se ven o no se pueden tocar, pero que ahí están y valen mucho. Al igual que en las empresas, como son las marcas, patentes, capital intelectual y muchos otros, las personas también contamos con estos activos intangibles como son la salud, la educación, las relaciones afectivas, la familia, y esto nos permite disfrutar la vida y compartir las cosas buenas que tenemos con la mejor actitud.

Parte de estas reflexiones, son las decisiones que tomamos que afectan nuestro futuro, como son tener una vida con un desarrollo digno, una buena salud emocional y física, inclusive decisiones de gasto, ahorro e inversión. Decía el autor Peter Drucker “La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”.

Ahora que son momentos en que se reciben bonos, aguinaldos, dinero de planes de ahorro, deberíamos pensar y prever el futuro. En el reporte de inclusión financiera, referente al ahorro de la población adulta en México, de febrero del 2021, refiere que, aunque se ha incrementado el porcentaje de población adulta que ahorra de un 51% ( 35.7 mill de adultos ) en el 2012, a un 68 % ( 53.6 mill de adultos ) en el 2018, todavía resta un 32% de personas adultas ( 25.5 mill de personas ) que no ahorran o no cuentan con productos de ahorro formales o informales.

Desafortunadamente, la mayor parte (50%) de los adultos que ahorran, lo hacen mediante un ahorro informal. Dentro de todos los resultados, hay hallazgos importantes en el estudio como por ejemplo, a mayor educación, mayor % de población que ahorra, o a mayor edad, el porcentaje de adultos que ahorra es menor. Recuerden que el primer paso es ahorrar, que el circulo virtuoso empieza con el ahorro, sigue con la inversión, a mayor inversión más desarrollo, y esto puede llegar a generar mayores ingresos. Es evidente que a mayor ingreso puede ser mayor la capacidad de ahorro.

Por otro lado, el reporte refleja que el destino del ahorro, en su mayor parte es para emergencias, hogar, educación y en los últimos renglones, la vejez.

Aunque a veces el retiro y la vejez, se ven muy alejados de nuestro presente, se llegará, y con la situación de la vejez y retiro en el panorama mundial y en particular en México, es fundamental empezar a prever esta etapa con ahorro e inversión.

Recuerden que, en el 2050, la población adulta en México se estima llegará a ser por lo menos del 21%, y que las tasas de remplazo proyectadas en el país se ubican entre el 27% y 30 % es decir que, de los ingresos percibidos en etapa activa de trabajo, comparado con los ingresos en el retiro, habrá mucha diferencia. A diferencia del promedio a nivel internacional que es de alrededor de 63 %. No será suficiente los niveles de ahorro actual para esta futura etapa.

Recuerden, el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero si genera muchas angustias, preocupaciones y hasta enfermedades como la depresión. Por es muy importante tener estos puntos para reflexionar en lo importante, prepararnos para un mejor futuro y no dejarnos llevar por posibles cuestiones superficiales o excesos en el consumo, que nos puedan llevar a una “resaca” financiera, después de una buena fiesta. No podemos darnos el lujo de llegar a la etapa del retiro sin educación, salud ni dinero suficiente, siendo los primeros 2 elementos " intangibles “.

El autor tiene experiencia académica y profesional en áreas financieras a nivel personal, empresas y nuevos modelos de negocio.