Alejandro Zertuche: Gracias por leerme, gracias por ser yo

Avanzar en la vida te hace que tomes decisiones para alcanzar nuevas metas junto al propósito que has descubierto y decidirlo vivir.

Comunicar es lo que los humanos requerimos para compartir conocimiento, experiencias, ponernos de acuerdo y dejar señales para que el camino de la vida se disfrute.

Este espacio dentro de EL FINANCIERO me ha dado la oportunidad de compartirme y por ello estoy muy agradecido con Edgar Rivera quien me invitó a tener este privilegio de participar en este gran medio periodístico.

Les comparto que no fue fácil el inicio en mi experiencia para escribir en esta columna. Se presentaron muchos maestros que fueron compartiendo sus sugerencias, críticas, felicitaciones, rechazos y ayuda convirtiendo todo esto en un gran aprendizaje en este segmento de mi trayecto.

Ha sido una gran experiencia compartir momentos de reflexión y consciencia con ustedes quienes decidieron leer algún escrito mío que al hacerlo lo hicieron suyo. Son las interpretaciones de cada uno de ustedes las que suman cada pieza de contenido para que, en libertad, se encontrara el valor de experimentarlo en su experiencia de vida. Fue siempre el propósito de estos trazos letrados que algo resonara en nuestras vidas para ponerlo en acción y sumar al entendimiento de lo que hemos estado creando desde el inconsciente individual y colectivo.

Les comparto que en cada articulo estuvo mi alma y corazón, ya que siempre escribí para mí sabiendo que todos somos el mismo ser humano viviendo una distinta experiencia. Sin embargo, aún con todo lo que nos hemos inventado para vivir mas cómodos, no hemos logrado mantenerlo en equilibrio.

El camino de la consciencia me ha traído una transformación que jamás había pensado experimentar y me ha llamado para extender esto mas allá de las fronteras. Seguiré compartiéndome en otros canales y libros que están en camino. Atenderé mi compromiso para convertirme en el conector y conciliador de los polos en que vivimos para aportar una nueva y mejor experiencia para la humanidad desde la consciencia humana. Es momento de que decidamos seguir viviendo y por ello decidir conscientemente escoger el camino de la transformación y no el de la auto-eliminación en este juego de la vida.

Esto no es una despedida sino un “nos encontraremos pronto”. Agradezco a mi fiel alma gemela y compañera por ser mi editora de vida y de los contenidos que he compartido con ustedes. A cada uno le regalo las palabras mas sinceras que pueden salir de mi corazón y que será el título de mi primer libro: Gracias por ser yo.