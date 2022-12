Hiram Peón: Las mejores series del año, las que más me gustaron

Ahora sí, abusando de su paciencia les comento algunas ideas sobre las series transmitidas en el 2022 en las plataformas: HBO Max, Netflix, Apple TV, Disney+, Filmin, Amazon Prime Video, Movistar, entre otros.

Les comentaré cuáles son las series que más me gustaron y trataré de decir por qué. Debo decir que la plataforma Fotograma es de origen español y que en este rubro reportan 110 distintas series. El orden en el que les comparto las series no significa nada.

Vikingos: Valhalla (Netflix) Esta serie es una gran opción para dejarse llevar por la violencia y las luchas de poder en las historias de las tribus del norte que asolaron las costas de Inglaterra y de Europa. Esta serie es un spin-off, con nuevos personajes e historias, de la serie ‘Vikingos’. Adicionalmente con el estreno de ‘El hombre del norte’, una de las mejores películas de vikingos de la historia del cine.

Caballero Luna (Disney+) Caballero Luna es uno de los personaje más surrealistas y extraños de Marvel, y así lo demuestra en la serie protagonizada por Oscar Isaac. En ella, seguimos al aventurero Marc Spector en su lucha consigo mismo (literalmente: dentro de él viven varias personalidades capaces de tomar el control) en un relato en el que se convierte en el paladín de un dios egipcio. Lo sorprendente está en conocer la mitología egipcia y el universo en el que viven sus dioses.

La serpiente de Essex (Apple TV+) Ésta nueva serie de misterio promete intrigas y fanatismos en la campiña inglesa del siglo XIX, es una serie de época. Protagonizada por Tom Hiddleston (Loky) y Claire Danes, la historia sigue a Cora, una mujer recientemente viuda que, tras haberse liberado de un matrimonio abusivo, se muda al pequeño pueblo de Aldwinter en Essex. Allí investiga la superstición local de una criatura mítica. Muy atractiva e interesante.

Outer Range (Amazon Prime Video) Josh Brolin ha vuelto al mundo de la TV con esta serie misteriosa, un western que mezcla el drama familiar con el suspenso sobrenatural. Una de las mejores series de Amazon Prime. Brolin interpreta a un ranchero que lucha por su tierra y su familia ante los misterios, un agujero de procedencia desconocida, que aparecen en una zona salvaje de Wyoming. La actuación de Brolin es impecable.

The Old Man (Disney+) La historia clásica de thriller de acción, un protagonista entregado, momentos de tensión y sorpresas narrativas. Eso es lo que ofrece ‘The Old Man’, una producción que se antoja irresistible para los fans de Jeff Bridges y las tramas al estilo de Tom Clancy. La serie sigue a un antiguo agente de la CIA que vive al margen de la sociedad y que de la noche a la mañana se encuentra a sí mismo huyendo de gente que quiere matarlo. Tienen que verla hasta el final para conocer la llave de la trama.

Reacher (Amazon Prime Video) Es la serie más exitosa, la única de la plataforma, al alcanzar el primer puesto en el Top Nielsen. Es un thriller de acción con un contundente protagonista (Alan Ritchson) cuyo Jack Reacher nada tiene que ver con el que encarnaba Tom Cruise en el cine. Sigue a un policía militar retirado que viaja hasta el pueblo de Margrave (Georgia, EU) siguiendo las pistas de su hermano desaparecido y acaba arrestado por un asesinato que no ha cometido. Si te gusta el drama y la acción ésta es la mejor elección.

Miércoles (Netflix) ¡Ha vuelto la familia Addams! Aunque, esta vez, la protagonista es ‘miércoles’, una adolescente amante del color negro y las trenzas que debe vivir sus propias aventuras alejada de su estrambótica familia. La serie, dirigida por Tim Burton, nos recuerda el universo de ‘Harry Potter’ Se centra en los años de Miércoles Addams como estudiante en la Academia Nevermore. Allí, la joven intenta dominar sus habilidades psíquicas mientras se propone frustrar una monstruosa ola de asesinatos. Divertida, tétrica, oscura, impredecible, especial para jóvenes y adultos.

Slow Horses (Apple TV+) Basada en el libro de Mick Herron, esta serie nos demuestra que los británicos saben muy bien cómo crear el suspenso en relatos sobre servicios secretos, terrorismo y corrupción. Al frente tenemos a Gary Oldman y Kristin Scott Thomas. Después de una misión de entrenamiento fallida y públicamente vergonzosa, el agente británico del MI5, River Cartwright, es exiliado a Slough House, un purgatorio administrativo para los marginados de la organización. Solo por ver la actuación de Gary Oldman ya vale la pena.

La maravillosa señora Maisel (Amazon Prime Video) Una de las mejores series de comedia y una delicia de ver en cada episodio. En la temporada 4, Midge (Rachel Brosnahan) debe encontrar su camino en el mundo del stand up neoyorquino después de algunas decepciones. Mientras su mánager Susie (Alex Borstein) forma su propio negocio, la protagonista da pasos de gigante y también resuelve una tensión sexual que venía trayendo locos a los fans. El humor refinado y, al mismo tiempo, muy atrevido para la época que se vive. Muy recomendable.

Por último, mi mejor recomendación para ver en este fin de año: la temporada 5 de Yellowstone

Ésta es una serie del 2018 que ofrece su 5ta temporada en este año. John Dutton (Kevin Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, en Montana, el rancho ‘Yellowstone’. Su nombre lo debe al río que atraviesa sus tierras. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel para preservar sus tierras de la arremetida feroz de los desarrolladores que pretenden apoderarse del rancho para construir un aeropuerto y centros comerciales.

La serie tiene una precuela, también muy recomendable, que se titula “1844″ este segmento de la historia de los Dutton relata el viaje de sus ancestros, en el siglo XIX, para colonizar el oeste de estados unidos y relacionarse con los indígenas que poblaban esos territorios, hasta llegar en su viaje a lo que ahora es Montana.

Adicionalmente, en este mes se estrena la serie Yellowstone 1923, también precuela de la serie original. Esta nueva serie presenta a una nueva generación de la familia Dutton, y también muestra el espíritu luchador de la familia plagada de violencia al estilo western. Los actores Helen Mirren y Harrison Ford interpretan a los esposos Jacob y Cara Dutton, respectivamente.

Espero que disfruten este remanso de tranquilidad que trae la temporada navideña. Se pronostica un frío glacial, así que tomemos precauciones y disfrutemos a la familia.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

