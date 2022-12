María Lucila: Compras navideñas 2022

La pandemia por Covid-19, finalmente, está en proceso de convertirse en una enfermedad endémica, dejando atrás al mundo como lo conocíamos y que ha cambiado para siempre. El consumo, cómo se adquiere y cómo se paga por los bienes y servicios son, hoy por hoy, muy distintos respecto de lo que conocíamos antes de la pandemia. Los cambios en el comportamiento del consumidor se derivan de la necesidad de adaptación a la nueva normalidad, de haber experimentado los beneficios de la omnicanalidad y del deseo de tomar decisiones más conscientes y equilibradas con el entorno social y ambiental. A su vez, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia se están sintiendo en los bolsillos de los consumidores. La escalada inflacionaria, la presencia de un mundial de futbol atípico y el control de la pandemia por Covid-19 se conjuntan para generar un contexto de compras navideñas nuevo y diferente para los negocios en la industria del comercio al detalle.

Un estudio realizado por el Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey encontró que felicidad, nostalgia y alegría son las tres palabras que más reflejan el sentir del consumidor mexicano en la presente temporada. Casi un 90 por ciento de los respondientes declaró la costumbre de hacer compras navideñas y un 86 por ciento señala que realizar compras navideñas es una actividad que le gusta y disfruta. El estudio se realizó a través de una encuesta anónima, en línea, a una muestra representativa de la población mexicana a partir del nivel socioeconómico C-. A continuación, haremos un breve recuento de los hallazgos más importantes:

De acuerdo con los resultados, las categorías que más están comprando las y los mexicanos durante esta temporada, son ropa (82 por ciento de los respondientes), alimentos (67 por ciento), bebidas alcohólicas (49%), calzado (48 por ciento) y artículos de decoración (48 por ciento). Es destacable que los juguetes, una categoría por tradición comprada en la época de Navidad, resultó la séptima en orden de preferencia. Muchas de las grandes marcas de los comercios detallistas son mencionadas por los encuestados al responder a la pregunta sobre dónde harán sus compras navideñas. Los liderazgos nacionales se constatan en las respuestas a la pregunta ¿Dónde piensas realizar compras navideñas? Las tiendas con más menciones fueron: Walmart (18 por ciento), Liverpool (15 por ciento), Amazon (15 por ciento), Mercado Libre (5 por ciento) y Soriana (4 por ciento). Otro dato muy importante es que el 86.4% manifestó que hará una parte o la totalidad de sus compras navideñas en línea.

Ropa, la categoría más mencionada, está influenciada por el grupo de los más jóvenes 18-30 años. Las tiendas más mencionadas para realizar la compra de ropa son las departamentales, donde sobresale Liverpool y las tiendas de especialidad, como H&M, Pull & Bear y Bershka. Amazon y Shein también gozaron de una gran cantidad de menciones para esta categoría.

Como bien sabemos, las compras en línea llegaron para quedarse. Hoy por hoy, se realizan más por gusto que por necesidad, como había sucedido en los primeros meses de la pandemia por el Covid-19. El 66 por ciento de los encuestados reportó haber comprado en línea en el 2021 pero este porcentaje aumentó a 86 por ciento para el 2022. Tanto el año pasado como este, Amazon es quien se lleva la mayor parte de las menciones.

El comercio informal sigue siendo relevante en nuestro país. El 28 por ciento de los encuestados planea comprar algún producto en el comercio informal. Sin embargo, este año la intención de compra no solamente en mercados locales, bazares o tianguis tradicionales, sino también a través de emprendedores que anuncian sus productos en redes sociales o de amigos o conocidos que los ofrecen en grupos de Whatsapp.

Como sabemos, El Buen Fin ha incrementado su relevancia desde su primera edición en 2011. Casi 40% de los encuestados manifestó haber aprovechado el Buen Fin para sus compras navideñas y dicen estar satisfechos con el evento y las compras realizadas durante el mismo. Sin embargo, el consumidor mexicano manifestó que esperaba precios más bajos y promociones más agresivas.

¿Qué pasa con el 10 por ciento que dice no realizar compras? Sus motivos tienen que ver con razones personales como no celebrar la tradición o estar en contra del materialismo que representan estas compras, o motivos económicos al no contar con ingresos discrecionales suficientes.

Si desea conocer información más detallada, le invitamos a consultar el reporte completo, disponible en la página del Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey: https://centrocomerciodetallista.tec.mx/

La autora es profesora e investigadora en EGADE Business School y dirige el Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.