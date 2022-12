José Rodríguez: Nueva obligatoriedad en el uso de cubrebocas en NL

Cuando se pierde la salud, se pierde todo; no en vano hemos escuchado en más de una ocasión la frase “al menos hay salud”, como si fuera ésta poca cosa, en la que pudiéramos aún resguardar nuestra fuerza y vitalidad ante la adversidad. Sin embargo, detrás de la frase, hay una realidad que nos muestra mucho del cómo solemos actuar en buena parte de las veces sin darle la importancia preponderante que requiere la salud en todas sus aristas.

En este sentido, una vez más nos encontramos ante la oportunidad de cuidar y resguardar lo más valioso que tenemos, ante el evidente e innegable incremento en casos de diversos tipos de influenza y COVID en nuestro estado y, específicamente, dentro del área metropolitana de Monterrey, por lo que no hay más que aplaudir la decisión de nuestras autoridades estableciendo nuevamente la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados.

¿Qué conlleva esto para el sector comercial e industrial?, ¿es el preludio ante restricciones más severas que podrían tomarse en próximas semanas? La respuesta está en nosotros, en tomar conciencia que el peligro no se ha ido y que realmente nunca se fue, que ésta es una enfermedad con la que tendremos que convivir y que, como muchas otras, aunque podemos sentir hastío, es necesario tomar las acciones y medidas necesarias en momentos que nos ayuden a administrar adecuadamente el riesgo de contagio y no volver a aquellas épocas que vivimos ya hace varios meses, en la que no solo el sector económico se vió fuertemente afectado, sino en la que también se perdió la vida de muchas personas.

El sector industrial deberá tomar el liderazgo en la implementación de estas medidas tempranas desde sus trincheras: la reimplementación de filtros de seguridad sanitaria en las entradas y salidas de los centros de trabajo, así como el uso obligatorio de cubrebocas, como parte de las medidas iniciales que deben ejecutarse inmediatamente en cada empresa de nuestro estado, con la finalidad de controlar estas estadísticas que pareciera que nuevamente se están saliendo de nuestras manos.

Las autoridades estatales están tomando el liderazgo que les corresponde y han decretado también que los titulares de la administración pública que se ubiquen en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León deberán llevar a cabo sus funciones de manera remota poniendo con esto el ejemplo del actuar ante esta oleada de contagios.

Por último, vale la pena enfatizar que en la administración del riesgo es tan necesario el esfuerzo individual como el sistémico para la contención de los diversos peligrosos y, en este caso, no sobra recalcar la importancia del uso individual del cubrebocas en los espacios cerrados así como de la disminución de la movilidad, con la intención de tener un periodo decembrino donde el cuidado propio y de quienes amamos nos lleve a recibir los regalos realmente importantes, como son aquellos que nos compartía verbalmente la abuela: “Salud y que no nos falte nadie en la mesa”.

El autor es Asesor del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Index Nuevo León.

Contacto: comites@indexnuevoleon.org.mx