Hiram Peón: Las diez mejores series del año que termina, 2022

Tenia toda la intención de comentarles algunas ideas sobre las mejores series transmitidas en el 2022, por cualquiera de las plataformas mas importantes: HBO Max, Netflix, Apple TV, Disney+, Filmin, Amazon Prime Video, Movistar, entre otros.

Pero luego me puse a revisar en Google cuales eran las mejores, las más populares, las más vistas, las más premiadas. Entonces me di cuenta que no vi ni la decima parte de las series más atractivas de las plataformas.

Les diré cuales son las diez mejores que reporta la plataforma Fotograma. En total se reportan 110 distintas series, pero solo apuntare las que ellos consideran las diez mejores.

1. ‘Separación’ (en inglés, ‘Severance’) Esta mezcla de ciencia ficción y thriller de intriga nos plantea una situación moralmente compleja: ¿y si pudieras separar tu mente y crear dos personas: una que vive en el mundo real y otra que solo vive dentro de la oficina en las horas de trabajo? Me llamó la atención, pero no la vi.

2. Hacks (Temporada 2) Vuelve con una segunda temporada que la confirma como una de las mejores series de comedia de nuestro tiempo. Tampoco la vi. Me parece que la mejor comedia es ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

3. Pachinko Hay algo irresistible en la propuesta clásica, épica y extraordinaria, es una producción ineludible en las listas de lo mejor del año. Basada en el libro de Min Jin Lee, narra la historia de una familia a lo largo de varias generaciones. Lo siento, tampoco la vi, pero parece muy interesante.

4. Para toda la humanidad (Temporada 3) ¿Cómo os convencemos de que ‘Para toda la humanidad’ es una de las mejores series del momento? En su tercera temporada lo sigue demostrando, subiendo la apuesta de su realidad alternativa de la carrera espacial. Me gusta mucho la ciencia ficción, pero no la vi.

5. Por mandato del cielo Es un thriller imprescindible y también una de las mejores series de 2022. La serie explora el caso Lafferty, ocurrido en los años 80. Comienza con un asesinato, por motivos religiosos. En siete episodios se revelan los secretos más oscuros de este suceso real. Esta serie si la vi. Te remueve tus creencias y sufres por la humanidad.

6. La Casa del Dragón. El primer spin-off de ‘Juego de Tronos’. Con unos personajes carismáticos, tramas de tensiones palaciegas y algunos momentos que ya se han quedado grabados en el panteón de la franquicia. Ambientada 200 años antes nos muestra las guerras por la sucesión del Rey Valerys Targaryen, con sus consiguientes traiciones, alianzas y estrategias políticas. Esta serie si la vi, sorprendente y muy atractiva para los verdaderos fans.

7. Los ensayos. Esta serie es extraña, desconcertante, inquietante y decididamente brillante. Nathan Fielder, su director, nos plantea una nueva y revolucionaria idea: ¿y si pudiéramos ensayar todos los aspectos de la vida para que no nos pille a contrapié? ‘Los ensayos’ pone la vida misma en fase de entrenamiento. Tampoco la vi, aunque su contenido suena interesante.

8. La ruta La ruta se refiere a la famosa Ruta del Bakalao de Valencia, de la que muy pocos conocen el verdadero fenómeno y lo mucho que significó. Ambientada a principios de los 80, la serie cuenta la historia de cinco amigos de Sueca, Valencia. Su descripción resulta muy enigmática. No la vi.

9. Irma Vep. La serie es un remake en HBO Max con una nueva protagonista, Alicia Vikander, y una mirada moderna y renovada. Es, además, una de las mejores series inspiradas en películas. La serie está catalogada como la mejor de HBO Max en 2022. Perece muy recomendable

10. Andor El universo Star Wars sigue expandiendo sus fronteras físicas y temporales con esta nueva serie, que nace como una precuela de la película Rogue One. Diego Luna retoma su papel de Andor y se alza como protagonista en una lucha contra el Imperio que nos tendrá al borde del sofá. Me gusta la CF así que estuve muy atento. Es muy buena para todos los fans de Star Wars

Bueno, queda esta lista como una propuesta para actualizarnos en esta temporada navideña. La semana que viene les comento de las series que si vi y mi opinión sobre ellas.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Contacto: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon