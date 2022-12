Irving A. González: ¿Cómo se analiza usando análisis financiero?

Estimado lector en esta segunda edición de la serie de artículos sobre el tema “análisis financiero” cuyo propósito es orientar al lector de una manera sencilla el aplicar esta herramienta a la información financiera que generan las empresas (término que usaremos tanto para las conocidas como personas morales o personas físicas con actividad empresarial).

La mayoría de las veces nos encontramos que muchas pequeñas y medianas empresas están dirigidas por empresarios que están altamente capacitados en algún aspecto clave de su negocio, tal vez tecnología, marketing o ventas, pero son menos conocedores en asuntos financieros. A través de estas líneas se ayudará al empresario a entender algunas de las herramientas de análisis financiero más usadas para analizar la parte financiera de su empresa.

En el presente artículo es proporcionarles algunas formas útiles de ver cómo le está yendo a su empresa en comparación con períodos de tiempo anteriores y cómo se compara su rendimiento con otras empresas de su industria. Una vez que se sienta cómodo con estas herramientas, podrá convertir los números de los estados financieros de su empresa en información que los ayudará a administrar mejor su negocio.

Las razones financieras miden la productividad de su empresa, hay muchas proporciones que se pueden usar, pero todas miden qué tan buen trabajo está haciendo su empresa al usar sus activos, generar ganancias de cada peso de ventas, entregar inventario o cualquier aspecto de la operación de su empresa que esté evaluando.

El uso de razones financieras es un método probado para analizar un negocio. Las firmas de inversión, los funcionarios bancarios y los propietarios de negocios bien informados usan el análisis de razones financieras para obtener más información sobre la salud financiera actual de una empresa, así como su potencial.

Aunque puede ser algo desconocido para usted, el análisis de razones financieras no es sofisticado ni complicado. No es más que simples comparaciones entre piezas específicas de información extraída del balance general y el estado de resultados de su empresa.

El análisis de las razones financieras se puede utilizar de dos maneras diferentes, pero igualmente útiles. Puede usarse para examinar el rendimiento actual de su empresa en comparación con períodos de tiempo anteriores, desde el trimestre anterior hasta hace años. Con frecuencia, esto puede ayudarlo a identificar problemas que necesitan solución. Aún mejor, puede dirigir su atención a posibles problemas que se pueden evitar. Además, puede utilizar estas proporciones para comparar el rendimiento de su empresa con el de sus competidores u otros miembros de su industria.

Recuerda que las proporciones que calculará están destinadas simplemente a mostrar tendencias generales y, por lo tanto, a ayudarlo con su toma de decisiones. Solo necesitan ser lo suficientemente precisos como para ser útiles para usted. No se atasque calculando proporciones a más de uno o dos decimales. Cualquier cambio que se mida en centésimas de porcentaje casi seguramente no tendrá sentido. Asegúrese de que sus matemáticas sean correctas, pero no se angustie por ellas.

El autor es Socio de Rentabilidad en Elizondo Cantú, S.C.

Contacto: igonzalez@elizondocantu.mx