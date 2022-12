Carlos Benoni: Llegará el día… Vivir de tus rendimientos

Mi estimado lector como siempre es un gusto reencontramos en estas fechas decembrinas mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos, ya después de este caluroso recibimiento entramos en detalle de lo que me trajo a escribir estas líneas ya que la idea de compartir con ustedes esta valiosa información surge de una anécdota que hace pocos días experimente, ya que durante una cena familiar uno de mis tíos se acercó a mí y me dijo: “sobrino estoy pensando en vender mi casa ya siento que es mucho espacio para tu tía y para mí y además me está generando muchos gastos de mantenimiento, y en las noticias escuche que la tasa de los Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación) está subiendo, será acaso que me conviene venderla y a lo mejor y puedo vivir de mis rendimientos, ¿cuánto dinero me estaría dando y a qué plazo? ¿es una inversión segura?, ¿con cuanto se queda hacienda de impuestos?”.

Y surgieron una oleada de preguntas y dudas, así que si ustedes están evaluando la posibilidad de adquirir instrumentos financieros libre de riesgo y renta fija mejor conocidos como Cetes es momento de que se quede y siga leyendo porque esto les parecerá interesante, así que empecemos con nuestro desarrollo de caso.

Supongamos para hacerlo de manera sencilla y practica que cuenta con un capital de un millón de pesos y entras a la página web de Cetes directo y con solo unos sencillos datos decides empezar tu carrera como inversionista. Y como estamos acostumbrados a la inmediatez y no sabemos lo que pueda pasar dentro de un año tu intuición te hace elegir un plazo de inversión de 28 días, como comentario estadístico les comparto que al cierre de diciembre del año pasado el rendimiento del activo era de 5.49 por ciento actualmente presenta una tasa de 9.70 por ciento anual, el aumento en gran medida debido a la estrategia de banco de México por mantener controlada la inflación que se ubica a razón del 8.41 por ciento anual según datos del INEGI.

Así que motivado por esta subida y la actual incertidumbre del mercado terminas adquiriendo tus primeros Cetes. Al término del plazo ganaras la cantidad por concepto de interés de 7 mil 483 pesos netos es decir ya después de efectuar la retención de ISR que por cierto cabe mencionar que para este año 2022 bajo de 0.97 a 0.08 por ciento más se incrementara en 2023 a 0.15 por ciento, recordar que este ingreso genera una carga fiscal que deberá informar en su declaración anual, para fines educativos en este caso usted aporta al fisco federal la cantidad de 61.37 pesos, así que estimado lector que le pareciera recibir de manera mensual dicho rendimiento ¿le sería suficiente para vivir cómodamente?, como que siento que le faltaría algo más de flujo ¡verdad!.

Pongamos ahora este ejemplo, imaginemos que le gustaría vivir de sus rentas por lo cual necesitamos evaluar cuanto seria el valor de una vivienda en un fraccionamiento catalogado de medio alto en alguna de nuestras zonas metropolitanas del país con alta demanda de inquilinos, para realizar la compra del inmueble usted dispone de 5 millones de pesos, se decidiría por la compra y todo lo que conlleva para poner la propiedad en renta y lo más importante cobrar en tiempo y forma o como segunda opción puedes invertir en Cetes y estarías recibiendo mientras se mantengan las mismas tasas un rendimiento mensual de 37 mil 415 pesos, cantidad que ya me parece más atractiva para cubrir los gastos propicios del día a día.

Más como reflexión será que si rentamos la casa podríamos recibir una mayor cantidad de dinero y además no olvide considerar que al adquirir un inmueble este podría generar plusvalía e incrementar su valor por el simple efecto de la inflación a través del tiempo, más reconozco que adquirir cualquier bien como inversión seguramente le ameritara tiempo, dinero y esfuerzo para mantenerlo y generar los frutos esperados, así que con que opción se siente más identificado, cual va más con sus actividades o su estilo de vida, ¿usted qué opina?, invertir en Cetes le permite vivir de sus rendimientos o solo hace que su dinero no pierda valor.

El autor es Integrante de la Comisión Editorial del ICPNL.

Contacto: Carlos.benoni@tec.mx