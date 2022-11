Pablo de la Peña: Crecimiento en el tercer trimestre

El INEGI dio a conocer hace algunos días la cifra de crecimiento del PIB de México para el tercer trimestre del año. Aunque un crecimiento anual del 4.3 por ciento podría parecer muy buenas noticias, yo no me atrevo a ser tan optimista. Tampoco soy pesimista, más bien me considero realista. Este crecimiento, por sí mismo es definitivamente bueno, pero no soy tan optimista al respecto porque existen algunos factores que impiden que mantengamos un ritmo sostenido de crecimiento y que podamos llegar al 3 por ciento anual que acaba de anunciar López Obrador; es decir, aún no agarramos vuelo. Veamos por qué.

Si bien este 4.3 por ciento de crecimiento en el tercer trimestre es bueno, los pronósticos de las principales organizaciones internacionales estiman que México podría crecer entre un 2.4 y un 2.8 por ciento para todo el 2022 y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México podría crecer menos del 2 por ciento en el 2023. Esto nos hace pensar dos cosas, primero ¿en qué consistió este buen crecimiento del 4.3 por ciento en el tercer trimestre del año? Y ¿qué factores estarían deteniendo el crecimiento de México para el 2023?

En el lado positivo de este resultado es que la industria manufacturera ha venido creciendo sostenidamente en este año, creo yo motivada por la reactivación económica en el mercado norteamericano, en el primer trimestre este sector tuvo un crecimiento del 4.3 por ciento, de 5.1 en el segundo trimestre y ahora de 7.3 por ciento, lo cual es muy importante porque la mayor parte de nuestras manufacturas son de exportación y esto contribuye a incrementar el flujo de divisas al país. Como dato interesante, las exportaciones crecieron un 25 por ciento en el mes de septiembre respecto al mismo mes del año pasado, y particularmente las exportaciones manufactureras crecieron un 26.4 por ciento. Otro sector que ha estado moviendo los indicadores positivamente es sin duda, el sector de “servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios de esparcimiento” que tuvo un crecimiento del 46.5 por ciento anual y tiene un crecimiento del 55 por ciento acumulado en los primeros nueve meses del año. El sector de “servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos” también tiene un crecimiento importante, del 19 por ciento en el tercer trimestre y del 33 por ciento acumulado en nueve meses.

Ahora bien, lo anterior refleja principalmente una reactivación en la economía mexicana motivada principalmente por el consumo y el esparcimiento, si bien no está mal; su lado negativo es que también está empujando que se siga incrementando la inflación. Y esto nos lleva a hablar ahora de los factores de riesgo para el crecimiento de nuestra economía. El INEGI dio a conocer hace unos días también el dato de la inflación para la primera quincena de noviembre de este año, y la inflación subyacente (que no está afectada por efectos cíclicos) se colocó en 8.66 por ciento, prácticamente tiene dos años en constante crecimiento. En la primera quincena de noviembre del 2020 la inflación subyacente se colocó en 3.7 por ciento, para la misma fecha del 2021 ya estaba en 5.5 por ciento y ahora en 8.66 por ciento. La inflación nos trae dos problemas, uno, reduce el poder de compra y por ende las familias dejarán de comprar bienes y servicios y dos, el Banco de México continuará incrementando las tasas de interés y estos incrementos seguirán frenando la inversión productiva en el país. Y la falta de inversión productiva es precisamente uno de los factores más importantes que está limitando el crecimiento del país a un ritmo más acelerado.

La inversión es indispensable para incrementar nuestra capacidad productiva y para generar más fuentes de empleo formal. El último dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, nos muestra que el 55.5 por ciento de la Población Ocupada se encuentra trabajando en la informalidad. Es decir, nuestra principal fuente de empleo es la informalidad en México, esto explica el por qué el 47 por ciento las personas empleadas se encuentran ganando menos de dos salarios mínimos.

Precisamente en los estados en donde falta mayor inversión productiva es en donde vemos las tasas más altas de informalidad, por ejemplo, Oaxaca registra el 82 por ciento de informalidad, Guerrero el 80 por ciento, Chiapas el 77 por ciento; y por el contrario, los estados con mayor actividad industrial registran menores tasas de informalidad, como Coahuila con el 35 por ciento, Nuevo León con el 36 por ciento y Chihuahua con el 37 por ciento de informalidad.

Con datos del INEGI para el mes de agosto de este 2022, vemos que la inversión en maquinaria y equipo, particularmente de importación ha crecido un 32 por ciento, pero la inversión en construcción ha caído casi un 6 por ciento y ésta última es la inversión que tiene mayor impacto en la generación de empleo.

Finalmente, si bien estamos viendo que las exportaciones han tenido crecimientos importantes, es posible que veamos un deterioro a finales del año, tanto por el freno en el dinamismo de la economía de los Estados Unidos, pero quizá también por la fortaleza del peso frente al dólar. El incremento en las tasas de interés del Banco de México está ayudando a mantener un tipo de cambio estable, pero, como lo mencioné previamente, también puede restringir la inversión por el alto costo del financiamiento, y por su lado, un peso extremadamente fuerte encarece el precio de nuestros productos en el mercado internacional.

Con todo esto, por eso creo que mientras no se den las condiciones para fomentar la inversión productiva, se generen más empleos formales y se recupere el poder de compra de la economía doméstica, no podremos agarrar vuelo para tener tasas de crecimiento, al menos superiores al 3 por ciento anual en los siguientes años.