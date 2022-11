Víctor Romero: Clave de Sol

A quienes tienen un oído prodigioso, capaz de ponerle una nota a una gota de agua cayendo en el baño, la tecnología cada día avanza en igualar esta capacidad.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

La semana pasada, coincidí en la mesa con el yerno de un gran mentor con quien en los últimos meses, tuve la oportunidad de nutrir una amistad; Diego es un gran músico y lo conocí justamente en el apogeo de la pandemia haciendo unas pruebas de “streaming” por dos canales simultáneos. Me dio mucho gusto encontrarme a Diego y Daniela.

Conversamos acerca de influencia de la tecnología en la música y les puedo compartir que lo es todo, yo me quedé con la idea que los discos se graban en un estudio y siempre pensé que toda la banda se reunía y grababan todos al mismo tiempo (creo que para algunos casos así se hace), pero no, hoy solo se requiere el instrumento, un buen micrófono, una interface (equipo que convierte las señales de audio en digitales para entrar a la computadora usualmente por un puerto USB) y un software para producción (Logic Pro y Pro Tools son los más usados)

Me quedé impresionado de la forma en la que se graba un álbum, se requiere tener la pauta, la cual se envía a los músicos y cada uno graba sin importar en qué país esté viviendo. Recuerdo haber visto un video en youtube “Playing for change, song around the Word” y exactamente eso hacen, cada uno se graba en su país, tocando su instrumento y ensamblan la música y el video.

Hay todo un mundo detrás de una canción que escuchamos en nuestros dispositivos; por ello, creo que es muy importante diseñar acústicamente los lugares en donde se va a reproducir la música (teatros, auditorios, restaurantes, áreas sociales en una casa) considerando los 3 principales elementos: la acústica del lugar, las bocinas y la amplificación; para poder honrar el trabajo del autor, intérprete y el equipo de ingeniería que hay detrás de un álbum.

Me encanta disfrutar de la buena música sobre todo cuando todas las variables que influyen están alineadas, siempre recomiendo a mis amigos y clientes contratar a un experto para que el nuevo equipo de audio o las nuevas bocinas que compraron, se escuchen de forma correcta.

Hoy acompañé la escritura con un café expresso doble, elaborado con un blend de granos colombianos y del sureste mexicano (Chiapas y Veracruz), una combinación interesante y una locura para el paladar en el intento de reconocer todas las notas.

¿Cómo les fue de compras en el buen fin?, les comparto que me resistí a comprar cosas que realmente no ocupaba y la técnica que me funcionó, fue verlo el jueves y si para el sábado tenía la misma intensidad de deseo/necesidad, lo compraba, al final, el resultado fue muy bueno.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas “Happy Thanksgiving Day”