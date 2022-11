Sara Lozano: Campaña Naranja 2022

El 25 de noviembre arrancan los 16 días de activismo de la Campaña Naranja @ONU en medio del mundial en Qatar, tan criticado por la consistente violación a los Derechos Humanos tanto por la explotación de migrantes como por la represión legal por razones de género.

La ONU estableció 16 días en los que se concentran actividades para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas en el mundo, empieza con el aniversario luctuoso de las hermanas Mirabal (25/11) y cierra el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

¡Vaya casualidad! Una campaña internacional para erradicar precisamente las malas prácticas que se toleran en el país más rico del mundo.

A las hermanas Mirabal las mató el gobierno en noviembre de 1960, se disfrazó de accidente. La verdad es que estuvieron desaparecidas por días, fueron torturadas, quisieron aniquilar su dignidad y determinación mediante la violación.

El 10 de diciembre conmemora porque en 1948 las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos “un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política…”

A la vuelta del tiempo los derechos humanos colisionan con los intereses económicos y entonces todos hacen silencio, voltean hacia otra parte y se olvidan de las víctimas, las injusticias y el sufrimiento que producen. La migración no es un pasatiempo temporal, es el resultado de décadas de intervención extranjera para mantener el control de quienes gobiernan territorios ricos en recursos renovables, energéticos, en lugares geográficamente estratégicos para mantener el control bajo el nombre de la paz.

Y también a la vuelta del tiempo la violencia contra las mujeres colisiona con los mismos intereses económicos que amparan a violadores, acosadores y asesinos. ¿Cómo vas a destruir la carrera de X por una chamaquita que se le metió en cama? Tal cual se cuentan la historia y entonces solapan, postergan y aplazan la justicia que nunca llega.

De la migración, las mujeres son las más agredidas, las que se desvanecen en cualquier calle oscura, las que deben hacer favores para que el coyote deje continuar el viaje a la familia. Las mujeres y las niñas en manos del sistema siguen estando más indefensas que el resto porque no solo son las injusticias, el abuso, el maltrato consabido, también tienen que padecer el acecho, el deseo de volverse invisible para que ese o aquel no la advierta, no la acose, no la viole.

Se pueden ver algunas mujeres en el mundial, las que van con sus equipos, algunas árbitros de meta, las niñas que acompañan de la mano a los jugadores al entrar a la cancha. Van arropadas por los derechos de sus países, por los criterios de la FIFA y aun así se aparece la angustia, el deseo de que no les vaya a pasar nada.

Además, este año la Campaña compite con las marchas y contramarchas, las olas rosas en respuesta; la reforma electoral y la solicitud de la sociedad a los congresos locales para no aprobarla; la presión al gobierno Nuevo León que rompe las prebendas tradicionales, el dinero que le retiene a los municipios, la de trapitos sucios que van sacando.

El 25 de noviembre empieza la Campaña Naranja y son 16 de activismo para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas… que no se desvanezca.