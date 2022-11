Angel Maass: Vulnerabilidad… ¿Empresarial?

La semana pasada tuve la oportunidad de compartir el tema de perspectivas económicas para 2023 en un par de foros que se llevaron a cabo en Nuevo León. Cabe señalar que no había visitado mi tierra natal desde hace algún tiempo y me llevé una agradable sorpresa ante el entorno de crecimiento y dinamismo económico que claramente pude observar.

Durante mi estancia, llegué a la conclusión de que muy seguramente la Secretaría de Economía del Estado ya tiene contemplado la apertura de cierta cantidad de empresas extranjeras por lo menos en los próximo 6 meses como consecuencia de la relocalización, también conocida como “nearshoring”.

Por un lado, que bueno ver más palpable este fenómeno en la entidad, ojalá se pudiera presentarse a lo largo y ancho de todo el país. No obstante, me llevó a reflexionar sobre el índice de rotación laboral que pudiera presentarse.

Lo anterior, me recordó una vivencia en mi etapa de universidad, justo cuando compañeros del extranjero me cuestionaban el por qué en nuestro país existía un gran sentido de permanencia laboral y era común ver empleados que duraban toda su etapa productiva en una sola empresa.

Me queda claro que las generaciones han ido cambiando a través del tiempo y difícilmente nos encontramos colegas con una larga trayectoria profesional en una misma compañía. Cabe aclarar que este hecho aplica a todos los niveles, aunque quizá exista la creencia que solo aplica a mandos medios y operarios que hacen el grueso de las plantillas de trabajadores.

En este contexto, planteo la interrogante si a nivel directivo existe la cantidad de personal suficiente para poder tomar las riendas de las compañías que se vayan estableciendo, con un énfasis especial en que se requiere un liderazgo que vaya acompañado con humanismo, más aún ante los diferentes trastornos laborales que se presentaron a raíz del COVID-19, tal y como el denominado “bornout” laboral o la famosa renuncia silenciosa.

En otras palabras, no solo se requiere un perfil con experiencia comprobada, sino con diversas habilidades que van más allá del día a día operativo. Esto me llevó a discernir el por qué cada vez es más común ver en Nuevo León, principalmente en su área metropolitana a una comunidad más cosmopolita.

Retomando el tema de la rotación laboral, no me extrañaría ver en el futuro que cada vez el indicador fuera mayor en caso de no poder cubrir la demanda de las empresas entrantes, sin importar el nivel jerárquico desde posiciones de dirección general hasta operarios. En términos más coloquiales, podría presentarse un pirateo de empleados.

Como conclusión que bueno que se establezcan más empresas del extranjero en todo el territorio nacional a raíz de esta oportunidad coyuntural, aunque se podría caer en riesgo de incrementar la rotación laboral, más aún ante en entorno de una inflación a nivel global que pareciera ir cediendo, aunque una golondrina no hace verano.

El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.

