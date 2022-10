Rocío Gómez: Las finanzas y la innovación

En esta contribución, hago la invitación a pensar en acciones para lograr proyectos de innovación exitosos y alineados con los objetivos de rentabilidad sostenible de las organizaciones.

En las empresas, el proceso de innovar se refiere a asignar recursos hacia iniciativas que generen valor para la compañía e idealmente, para reconfigurar una industria. El rol del director de finanzas es valuar la pertinencia financiera, en el contexto de la organización completa, de las propuestas de los líderes de las unidades de negocios; además, cuantificar el valor de esas propuestas y medir el riesgo financiero y estratégico de los nuevos productos y servicios.

Para convertirse en verdaderos colaboradores y aliados para la innovación, los directores de finanzas deben cambiar las percepciones de sus colegas sobre su papel en la innovación. Para ello, comparto cinco pasos para promover y valuar proyectos de innovación que generen beneficio para la organización y sus diferentes públicos:

Incorporar objetivos de innovación en los planes de crecimiento de la empresa. ¿Dónde y cómo espera la empresa encontrar crecimiento y qué papel debe jugar la innovación para asegurarlo? Para ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) son una buena guía para identificar necesidades puntuales de la humanidad y poder atenderlas de manera rentable para la organización. Con la alta dirección, el director de finanzas puede ayudar a responder esas preguntas y definir objetivos que motiven a los equipos a explorar nuevas ideas y cuantificar cuánto crecimiento en rentabilidad deben proporcionar las innovaciones de una empresa en un tiempo determinado y no únicamente centrarse en mejoras de procesos, sin decir que éstas no sean importantes. A partir de la definición de objetivos estratégicos, se debierá cerrar la brecha entre las capacidades actuales y las aspiraciones de crecimiento, lo implica, entre múltiples acciones, la atracción y el desarrollo de talento humano altamente calificado y comprometido con la organzación.

Descubrir y validar suposiciones no probadas sobre un proyecto de innovación El director de finanzas debe reconocer que los procesos estándar de planificación y presupuestación pueden no ser adecuados para la innovación. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto para la fijación de utlidades? Para el equipo de finanzas, el enfoque debe estar en crear un mecanismo para explorar las ideas más prometedoras y no en los costos. La invitación es a centrarse en la generación de valor, más que en la reducción de costos. Veamos el numerador más que el denominador en el cociente de generación de valor.

Acelerar y alinear los procesos de presupuestos y de innovación de las empresas para tener respuestas fundamentadas y ágiles pues el tiempo es clave en contextos competidos como los actuales. La innovación ocurre en el día a día y para ser un aliado de la innovación, el director de finanzas debe trabajar con el equipo de alta dirección y las unidades de negocio para cambiar el rumbo estratégico si es necesario para la permanencia de la organización y para garantizar que los recursos se asignen continuamente en lugar de cíclicamente para apoyar la estrategia de negocio. Incorporar las metodologías ágiles para el diseño de procesos es fundamental.

Establecer métricas específicas para los proyectos de innovación. Estos mecanismos de medición incluyen métricas financieras tradicionales, como la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN); pero también deben incorporarse métricas no tradicionales, como la lealtad del cliente o puntajes ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Los directores de finanzas deben ser facilitadores de la innovación, capacitar y empoderar al equipo de finanzas para ser promotores de la innovación y canalizadores adecuados de la innovación en los proyectos estratégicos de la empresa que permitan servir de manera rentable a sus clientes.

Los directores financieros que trabajan para convertirse en aliados de la innovación pueden impulsar sustancialmente la creación de valor y mejorar tanto la cultura de la empresa como el resultado final; mientras que aquéllos que perpetúan la mentalidad y los procesos antiguos asociados con las iniciativas de innovación pueden poner en riesgo la salud y la viabilidad a largo plazo de sus organizaciones. La invitación es a pensar distruptivamente por el bien de la organización, sus públicos y su trascendencia.

La autora es Profesora del departamento académico de Contabilidad, Economía y Finanzas Universidad de Monterrey.