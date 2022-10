Félix Cárdenas: Venture Capital y Mega rondas de Unicornios

Fuentes como Crunchbase comparten resultados de la actividad de venture capital en el tercer trimestre Q3 2022. Señalan que el monto destinado a inversiones en EU ha caído a menos de la mitad del de Q3 2021.

Sin embargo, es importante recalcar algunos detalles consistentes con el trimestre previo Q2. CB Insights destaca que, a nivel global, se invirtieron US$ 108.5 mil millones, lo que representa una caída del 23% comparándolo con el mismo trimestre del 2021, que ya era la caída más grande en una década. Sin embargo, era la sexta cifra más grande como trimestre en la historia.

En términos relativos Europa sufrió menos, con una caída del 13%, mientras que EE. UU. y Asia tuvieron caídas del 25%. El Q2 también trajo 85 nuevos unicornios, representando una caída vs. los 148 nacidos en Q2 2021. En contraparte, algunos ecosistemas como el de Denver se favorecieron. Durante el Q2 2022 se sostuvo una fuerte actividad de inversión, aumentando en US$1,000 millones lo que representó un salto de 111 % con respecto al Q2 2021.

Las mega rondas de inversiones más representativas fueron la plataforma de recursos humanos Velocity Global de US$ 400 millones y de energía Crusoe de US$350 millones. En otras regiones como África, se observa durante la primera mitad del 2022 un nivel de inversión para startups por US$1,700 millones, que fue más de la mitad del total recaudado en todo el 2021. En etapas tempranas vemos un 33% de crecimiento en la mediana de las inversiones de los ángeles inversionistas, la cual aumentó a un US$ 1 millón vs. el 2021. Los ángeles son el único grupo de inversionistas que vio cambio positivo respecto al periodo 2021.

Para las transacciones de los distintos grupos, como los corporativos con sus Corporate Venture Capitalists, así como administradores de fondos de capital emprendedor Venture Capitalists, las caídas en la mediana de sus transacciones mostraron un rango entre 9% y 50%.

En la región de Latinoamérica (Latam), la inversión de venture capital, durante la primera mitad del 2022 para los 532 startups, alcanzó los US$ 5,300 millones, que es apenas un trimestre del total del 2021 de US$ 20,200 millones, sin embargo, el nivel de la primera mitad del 2022 es prácticamente el total alcanzado en el año 2020 de US$ 5,400 millones. El enfoque principal sigue siendo inversión en etapas tempranas con un 75%, seguido de etapa intermedia 8%, late-stage 11%, y 7% posterior.

En Latam las mega rondas que más destacan son Habi con US$200M Serie C de Colombia, en software inmobiliario; Justo con US$152M Serie B de México, en e-Commerce; Nowports con US$150M Serie C de México, con software de logística; Xepelin con US$ 111M en Serie B de Chile, ofreciendo software de contabilidad y finanzas; y Solfacil con US$100M Serie C en Brasil, con servicios de software al medio ambiente.

Específicamente en México, las inversiones tienen una concentración aún más alta para inversiones en etapa temprana, alcanzando el 84%, seguido de etapa intermedia 13%, late-stage 2%, y 2% posterior.

El monto invertido en startups casi se duplica en Q2 vs. Q1 gracias a las dos mega rondas de Justo y Nowports mencionadas. Además de estas dos startups, destacan Klar con ronda Serie C de US$ 70 millones en el sector de telecomunicaciones; Zubalé una ronda de US$ 40 millones en Serie A en comercio electrónico; y UnDos Tres con ronda de US$ 30 millones en Serie B incluyendo en su captable a fondos de venture capital regios como Dalus Capital e IGNIA, además de IDC Ventures, AI8 Ventures, y Telegraph Hill Group.

Igualmente, en términos relativos, observamos que de acuerdo con el Banco Mundial y Pitchbook, la inversión de venture capital como porcentaje del PIB en las 10 principales economías emergentes; (i.e. China, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía, Sudáfrica, India, Rusia, Brasil, y México), se observa que la penetración en Latam ha sido más lenta.

Siendo consistente con la actividad de los principales habilitadores como el internet, los teléfonos inteligentes, y las tarjetas de crédito. México representa una oportunidad de inversión de al menos US$2,400 millones, por año, reflejado en un factor de 3.3x más relegado del resto de los países emergentes.

Inclusive, dentro de la misma región de Latam, comparando México y Brasil, vemos que entre 2010 y 2014 las tasas de crecimiento anual compuesto (CAC) de inversión de venture capital era 15% y 107% respectivamente, y para el periodo 2015 a 2019 el CAC alcanzaba 80% y 51%. En México la actividad de venture capital y sus mega rondas continúan con dinamismo y se ven grandes oportunidades hacia adelante para inversionistas y emprendedores.

El autor es el Director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School. Es Socio de Ascendis Capital donde se asocia con empresarios para adquirir y vender empresas.