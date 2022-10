Verónica Ramírez: El impacto de la Reforma Laboral

Estimado lector, es un gusto volver en una nueva edición, el día de hoy hablaremos sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en lo concerniente al aumento en los días de vacaciones.

La Comisión del Trabajo y Previsión del Senado de la República aprobó dictamen para ampliar el periodo vacacional de los trabajadores mexicanos de 6 días en la ley actual a 12 días a partir del primer año completo laborado. Actualmente, después del primer año de servicios, los trabajadores tienen 6 días de vacaciones y aumentan en dos días por año hasta llegar a 12 en el cuarto año, después de eso aumentan dos días cada 5 años hasta 24 días.

Lo que se persigue con esta Reforma, es el incremento de los días de vacaciones, mismo que permitiría que una persona con 1 año laborado tenga derecho a disfrutar 12 días de vacaciones pagadas, mientras que un trabajador que tiene 5 años de antigüedad tenga 20 días de vacaciones al año, es decir, seis días más. Con esta medida, México se acercaría más a países como Colombia que contempla 15 días de vacaciones. Inclusive con este aumento, todavía estamos lejos del promedio de días de vacaciones de los países de la OCDE (30 días) y en el extremo opuesto de países como Austria que contempla 36 y 38 días al año respectivamente.

Aumentar las vacaciones es una buena noticia en términos de política laboral. Además de días de descanso, esta reforma permitiría cambiar las condiciones laborales y aumentar la posibilidad de lograr un mejor balance vida – laboral.

En caso de ser aprobada, la reforma tiene sus limitaciones, ya que no permearía en todo el mercado laboral. La propuesta implica un cambio a las prestaciones establecidas en la LFT (Ley Federal de Trabajo) y beneficiaría a quienes se emplean en la formalidad.

Esta reforma sin duda representaría aspectos en la relación obrero patronal. En el caso del trabajador, tendría la posibilidad de tener un período mayor de vacaciones para recuperar energías antes de su regreso al trabajo.

Cabe destacar que el aumento en las vacaciones no solo tiene un impacto laboral, sino que también un incremento en el salario base de cotización para efectos de pago de cuotas al Seguro Social, en la parte que le corresponda, pues son cuotas tripartitas, y pues como es bien sabido, el factor que se aplica para determinar el Salario Diario Base de Cotización, es tomado en base a un cálculo en el que intervienen la Prima Vacacional, Días de Vacaciones y Días de Aguinaldo, motivo por el cual tendería a aumentar el susodicho factor, por otro lado, al ser un ingreso derivado de la relación laboral también impactará en el pago de los impuestos locales sobre nómina, además, si el importe pagado se encuentra dentro de los parámetros de exención de 15 veces el valor de la UMA, sería un ingreso exento para el trabajador, pero no deducible en el Impuesto sobre la Renta.

Ahora bien, nuestro país se encuentra apenas en proceso de recuperación de la severa crisis económica originada por la pandemia, algunas empresas enfrentan aún hoy una etapa difícil de recuperación y sobrevivencia, con un actual entorno económico inflacionario, el panorama no es sencillo. No existen actualmente estímulos fiscales que coadyuven a la recuperación empresarial.

Con esto, cabe mencionar que podría implicar también costos adicionales para la empresa entre ellas el sustituir al trabajador en esos días adicionales en que no podrá disponer de sus servicios o cambiar incluso sus esquemas de trabajo.

Más del 90% de las empresas en México no son grandes, sino micro y pequeñas empresas, por lo que se debe de medir los impactos para no originar efectos económicos adversos, como podría ser la migración de algunas empresas hacia la economía informal ante el incremento del costo laboral, lo cual por supuesto no es la intención de la mencionada reforma. Muchas Gracias.

La autora es Contador Público y especialista en el sector laboral.

