Víctor Romero: 6G

En los países asiáticos, específicamente en China y en Corea del Sur se empieza ya a platicar y a experimentar en la sexta generación de redes. Para el 2030 se estima se empiece a comercializar el 6G.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

Aunque aún no está definido el estándar de ancho de banda para la red 6G; se cree que deberá estar entre los 11Mbps y los 35Mbp, con el objetivo está puesto en llegar a 1Tbps (Tera bite por segundo) que es una locura de velocidad; aunque suponemos que las aplicaciones principales de la red estarán enfocadas en ambientes de Inteligencia Artificial, Realidad Virtual, aumentada y mixta, aún no está claro las aplicaciones de uso que se le dará.

Me llamó la atención un párrafo del libro que estoy leyendo, por cierto se los recomiendo mucho “TED Talks” de Chris Anderson, quien comparte que una de las TED Talks (Charlas TED) se plantea que la humanidad solo tiene conocimiento del 5% de lo que en realidad existe y hay un 95% de conocimiento que aún no se descubre. Definitivamente para lo que aún no sabemos estoy seguro de que 1Tbps no será suficiente para llevar a cabo tareas del futuro.

La frecuencia de transmisión tendrá también que evolucionar hacia frecuencias de terahercios (Thz), la empresa coreana LG, ya logró transmitir y recibir inalámbricamente 6G @ THz en una distancia de 320 metros al aire libre.

Aplicaciones como video holográfico en tiempo real, video en resoluciones 4k y 8k, disminución de la latencia hasta 0.1 milisegundos terminarán de potenciar cirugías remotas en el campo de la medicina, tener réplicas digitales en el mundo virtual (metaverso) y una verdadera inmersión en la realidad mixta que fortalecerá a la educación y por supuesto la empezará el camino para ser universal y gratuita.

Platicando con un muy buen amigo, que tenía años de no verlo y me dio mucho gusto saludarlo en la FIL de Monterrey, Alonso Arreola a quien le mando un saludo; toda una experiencia escuchar a Mónica Maristán y a Alonso Arreola en una narrativa musicalizada que me pareció espectacular. Regresando al punto, coincidimos en el único camino para hacer un cambio radical en nuestro país es la educación, la educación de los niños e incluiría la educación de los padres también; sumando esfuerzos desde nuestras trincheras (empresas, vecinos, colonias, etc), es una responsabilidad social para cada uno de nosotros, así que queridos lectores, los invito a sumarse a cualquier iniciativa que les guste y que esté enfocada en hacer un cambio.

Hoy acompañé la escritura con un café americano bien cargado, para iniciar el día con toda la actitud, les confieso que es una batalla mental el definir qué me gusta más, oler el café o saborearlo; creo que ambas.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos; próximos a celebrar día de muertos, mi reflexión es: lo único que tengo seguro es el presente, no puedo postergar las cosas, porque no se si mañana estaré vivo.