Víctor Romero: Click Cero

En 2020, el iphone de un periodista recibió una orden directamente en apple Music para instalar un Software espía (spyware) en su teléfono, capaz de grabar conversaciones y mensajes de texto.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy platicaremos de virus, virus instalados en los teléfonos principalmente para espiar y acceder a la información del usuario.

Hasta hoy, la forma más común para “hackear un dispositivo”, son enlaces encubiertos en mensajes engañosos para que el usuario abra el link o descargue algún archivo; esta acción usualmente descarga un “spyware” y listo, el dispositivo está “hackeado”.

Pero, hay un método aún más peligroso y potente, el “Zero Click”, un método que aprovecha las vulnerabilidades de las aplicaciones y de los dispositivos. La revista Blomberg Tech presenta el caso de un periodista azerbaiyano que el ataque “zero click” se llevó a cabo a través de una instrucción silenciosa en apple music, lo que significa que el usuario ni siquiera recibió una pregunta de validación si estaba de acuerdo con la instalación de un nuevo software (malware).

Después de una investigación realizada por Amnasty y Citizen Lab, se reveló que este spyware instalado en el teléfono del periodista fue desarrollado por una empresa israelí que desarrolla soluciones de espionaje que vende principalmente a gobiernos para prever ataques terroristas.

¿Cuáles son los hábitos para protección de nuestros dispositivos que deberíamos de seguir?, se los comparto:

1. Siempre mantener actualizadas tus aplicaciones y el firmware (es el programa básico de los circuitos electrónicos de nuestros dispositivos) de tus equipos.

2. Utiliza contraseñas compuestas con letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos.

3. Doble autentificación en tus cuentas

4. Realiza copias de seguridad constantemente y actualiza tus contraseñas por lo menos cada 3 meses

5. Descarga aplicaciones solo en tiendas oficiales; tanto Android como Apple, cuentas con políticas rigurosas de seguridad por las que debe pasar cada aplicación que quiere subirse a la tienda.

6. Bloquea las ventanas emergentes en tus navegadores, ah y no andar navegando en páginas que no debieran.

En lo personal, utilizo ya un navegador que se llama Brave, hasta el día de hoy, cumple su promesa; es mucho más rápido, prioriza la privacidad y consume menos batería del dispositivo.

Hoy acompañé la lectura con un café americano y justamente estaba recordando que no me he ido como decía mi papá: “de pata de perro” por diferentes cafeterías y platicar con los baristas acerca del café.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!